En rémission partielle, Patty Blanchard reprend la compétition

Maintenant qu’elle est en rémission partielle de son myélome multiple (cancer du sang), Patty Blanchard reprend tranquillement la compétition. Même que dans les dernières semaines, la légendaire coureuse acadienne a pris part à ses deux premières épreuves depuis le printemps 2020.

Elle a ainsi complété une course de 5 kilomètres à Riverview, où elle a réalisé un chrono de près de 24 minutes. Depuis, elle a également pris part à l’épreuve du mile de Salisbury qui porte désormais son nom.

«Je me sens comme une débutante», s’exclame celle qui célébrera le mois prochain son 65e anniversaire de naissance.

«Juste d’avoir l’occasion de m’entraîner me rend heureuse. J’ai quand même dû composer avec une petite blessure dans les dernières semaines, en plus d’avoir eu la COVID-19. Ça m’a quelque peu ralenti», raconte-t-elle.

«Je ne suis pas comme avant, mais je sens que ça s’en vient. Je suis encouragée. J’ai d’ailleurs été surprise de mon chrono au 5 km de Riverview», confie-t-elle.

Elle s’est également dite émue de la belle attention de l’organisateur du Mile de Salisbury, Alex Coffin, qui a décidé de rebaptiser sa course en son honneur. Désormais, la course se nomme le Mile Patty Blanchard.

«C’est tellement gentil de la part d’Alex. Et ce qui me fait encore plus plaisir c’est que tous les profits de la course sont remis à la fondation de Pierre Laforest (Fondation Myélome 8849 M Inc.)», révèle la détentrice d’une multitude de records canadiens et provinciaux, en plus d’avoir déjà eu en sa possession quatre marques mondiales.

Deux autres courses sont à son agenda pour septembre.

D’abord, elle prendra part au Festival de course à pied Medavie de Moncton, où elle est attendue sur la ligne de départ de l’épreuve de 5 km dans la catégorie ouverte. Cette épreuve sera d’ailleurs suivie par les Championnats canadiens de la même distance en fin d’avant-midi.

La veille, toutefois, elle sera officiellement intronisée au Temple de la renommée des vétérans canadiens en athlétisme, à l’Hôtel Beauséjour. Le banquet est ouvert au public et les billets sont en vente au coût de 35$ via le site web de l’événement (medaviecanadian5kchampionships.ca).

Puis, elle reprendra l’action pendant le week-end du Défi Everest de Pierre Laforest le samedi 24 septembre. Elle y sera avec son équipe, les Patty’s Angels, dans ce qui se veut la principale levée de fonds de la fondation.

«Je n’ai pas de grandes attentes pour le 5 km Medavie. J’y vais surtout pour le plaisir. Et j’ai vraiment hâte au Défi Everest. C’est tellement une belle activité», note-t-elle.

À plus long terme, Patty Blanchard compte participer aux Championnats canadiens en salle des vétérans qui auront lieu en mars à Toronto.

«Je retrouve graduellement la forme. Disons que je progresse lentement et sans pression», dit-elle.

«Je ne suis pas guérie de mon cancer, mais mon médecin m’a dit que j’étais en rémission partielle. Une très bonne rémission partielle qu’il m’a dit. Actuellement, je me soigne en prenant une pilule quotidienne. Bien sûr, il y a des effets secondaires, particulièrement de la fatigue. Mais je dors plus et je prends aussi des siestes pendant la journée. Sinon, je fonctionne très bien. J’ai de l’énergie», termine la reine néo-brunswickoise de la course à pied.

Des coureurs de toutes les générations

Depuis environ quatre mois, Marc Beaudoin et Patty Blanchard se tiennent occupés à bien préparer des coureurs de tous les âges, en vue du Festival de la course à pied Medavie de Moncton.

Ce nouveau club, gratuit pour tous les participants, est tellement populaire qu’une quarantaine de personnes se présentent chaque jeudi à la piste de course Anna-Malenfant de Dieppe.

Pour le couple, ces rendez-vous sont non seulement l’occasion de rencontrer des gens dans la bonne humeur, mais aussi une opportunité de partager leur passion pour un sport qu’ils adorent.

«C’est tellement plaisant, affirme Beaudoin. Ça fait 14 semaines que c’est commencé et nous pouvons voir une nette amélioration avec les participants. Ils sont une quarantaine et de toutes les générations. Le plus jeune est âgé de 12 ans et nous avons une personne de 72 ans. Nous sommes émerveillés de les voir aller.»

«Et ce qui est également très intéressant, c’est que nous avons plusieurs nouveaux Canadiens dans le groupe. Ce sont des gens qui sont arrivés récemment au pays et qui viennent, entre autres, de l’Inde et de pays de l’Amérique latine, dont le Brésil», mentionne-t-il.

Marc Beaudoin prend soin de préciser que les entraînements, bien qu’ils attirent quelques coureurs élites, s’adressent principalement aux débutants. Jérémie Pellerin, Paul Gallant et Jacques Gautreau viennent également donner un coup de main à l’occasion.

Selon Beaudoin, l’objectif est vraiment de permettre aux participants de connaître l’ABC de la course à pied.

«Nous faisons très attention à ce que personne ne se blesse. C’était d’ailleurs notre première source d’inquiétude. Heureusement, tout va bien jusqu’ici. Il faut dire que grâce aux connaissances de Patty dans le yoga, les participants ont droit à une grosse séance de réchauffement avant de courir», commente Beaudoin.

Où sont les coureurs?

Si les préparatifs vont bon train, il y a toutefois un élément qui chatouille un brin les organisateurs du Festival de course à pied Medavie, qui aura lieu les 10 et 11 septembre à Moncton. Il s’agit du taux d’inscriptions pour l’épreuve de 5 km, prévue dimanche matin, en marge des Championnats canadiens de la même distance qui auront lieu un peu plus tard en fin d’avant-midi.

Le vice-président du comité organisateur, Marc Lalonde, révèle qu’environ 200 coureurs sont présentement inscrits, alors que l’objectif était d’en attirer au moins le double.

«Où sont les coureurs?», se questionnaient jusqu’à tout récemment les organisateurs. En posant la question aux gens, ils ont enfin trouver une réponse.

«Des personnes nous ont fait savoir qu’elles ne se présentaient à la course parce que c’était pour l’élite», mentionne Marc Lalonde.

«Il est vrai que les Championnats canadiens sont l’événement principal de la fin de semaine, mais il y a aussi une course de 5 km qui s’adresse à tout le monde», précise-t-il.

Ainsi, deux départs sont prévus pour l’épreuve ouverte de 5 km, soit à 8h45 et 9h45. Une course de 1000m pour les enfants de moins de 12 ans suivra à compter de 10h30. Enfin, l’élite masculine, dont la vedette provinciale Lee Wesselius, prendra d’assaut le boulevard de l’Assomption sur le coup de 11h. L’élite féminine suivra à 11h30.

«Nous espérons que les gens vont venir nombreux pour les courses, confie Marc Lalonde. Nous voulons faire de cette fin de semaine un grand succès. Il faut comprendre que c’est la première fois dans l’histoire des provinces de l’Atlantique qu’une course nationale est présentée. Nous voulons nous assurer qu’un tel événement va revenir ici.»

Jusqu’à présent, au moins six Olympiens ont confirmé leur présence aux Championnats canadiens du 5 km. Les organisateurs prévoient d’ailleurs dévoiler la liste des coureurs élites la semaine prochaine.

À noter que les Championnats canadiens du 5 km pour les maîtres seront également présentés, dimanche à Moncton.

Le marathon, quant à lui, aura lieu samedi matin à compter de 8h.

Une course en fauteuil roulant est également au programme, dimanche.

À noter qu’il y aura de plus un banquet, samedi soir, à l’Hôtel Beauséjour.