Le Blizzard ajoute du punch à son offensive

S’il y avait des gens pour douter du punch offensif du Blizzard d’Edmundston, il y a une semaine, disons que l’équipe a trouvé une belle façon de calmer les indécis avec l’entrée en scène d’Alex Arsenault et Olivier Coulombe, deux bonhommes qui arrivent avec un beau vécu dans la LHJMQ.

Avec les Tristan Fortin, Mitchell McLeod, Jérémie Duguay, Peter Amanatidis et Jake Parker, disons que le Blizzard a les ingrédients pour marquer sa large part de buts.

L’entraîneur-chef Simon Olivier partage sensiblement le même point de vue.

«Sur papier, nous avons effectivement un bon club offensif. Du moins, une équipe avec un beau potentiel offensif. Reste maintenant à voir si nous pouvons créer une chimie avec tout ça. Il s’agit de trouver les bonnes combinaisons», révèle le nouvel homme de banc du Blizzard.

Inutile de dire qu’Olivier suit également de près ce qui se passe avec Mathieu Pelletier et Noah Matulu, deux jeunes attaquants qui participent présentement à des camps de la LHJMQ, plus précisément avec les Huskies de Rouyn-Noranda et l’Océanic de Rimouski. Idem pour l’arrière Jérémie Thibodeau, actuellement au camp des Saguenéens de Chicoutimi.

Pour en revenir aux arrivées d’Arsenault et Coulombe, Simon Olivier parlent de deux gars qui devraient logiquement avoir un impact immédiat dans l’équipe.

Si l’entraîneur ne connaît pas encore très bien l’Acadien de Saint-Charles-de-Kent, il compte toutefois Coulombe comme l’un de ses protégés. Ce que Coulombe a d’ailleurs confirmé.

«Je connais Simon depuis longtemps. Il a été mon entraîneur dans le bantam, mais je l’ai connu quand j’étais pee-wee puisqu’il était le directeur du programme. Nous avons depuis gardé le contact», raconte l’ancien attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst.

Coulombe s’est dit heureux de se joindre au Blizzard, où il compte bien aider le club à connaître du succès.

«J’ai gagné la coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville en 2021 et je veux gagner de nouveau. Je veux connaître une grosse saison et aller le plus loin possible. Mieux ça va aller, meilleures seront les chances de me trouver une belle place dans une équipe universitaire», raconte Coulombe, qui ne dirait pas non à se joindre un jour aux Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«J’ai hâte de jouer un rôle offensif avec le Blizzard. Je n’ai pas eu les résultats que je souhaitais dans la LHJMQ, mais je sais que j’ai encore ça (habiletés de marquer) en moi», ajoute l’ailier de 5 pieds 11 pouces et 188 livres qui a amassé 27 points en 67 rencontres la saison dernière dans le circuit Courteau.

Invité à nous en dire plus au sujet de Coulombe, Simon Olivier a fait savoir que ce dernier allait apporter davantage que ses talents de marqueur.

«C’est aussi un gars qui va apporter du sérieux dans l’équipe. Il va nous amener du leadership. C’est le genre de gars qui peut rendre les autres joueurs plus responsables quant à l’importance de travailler», confie le nouveau pilote du Blizzard.

«C’est un joueur qui a un lancer des poignets de la LNH. On s’attend à ce qu’il connaisse une grosse saison», ajoute-t-il.

En bref… Le camp d’entraînement du Blizzard, qui devrait accueillir une quarantaine de joueurs, débutera le mercredi 31 août. Les deux premiers matchs préparatoires auront lieu les 2 (Centre civique Memorial) et 3 (Centre Jean Daigle) septembre contre les Tigres de Campbellton… Outre Alex Arsenault, Olivier Coulombe et Jake Parker, le Blizzard a également fait l’acquisition cet été du défenseur Olivier Beaudoin. Ce dernier a accumulé 15 points en 24 parties avec le Inouk de Granby dans la Ligue junior AAA du Québec. À noter que Parker, qui a obtenu 19 points en 25 duels avec les Miners de Red Lake dans la SIJHL en Ontario, est un ancien porte-couleurs des Tigres. Il est originaire de McLeod… Les partisans du Blizzard n’ont plus qu’une semaine avant de faire la connaissance du premier choix de l’équipe et toute première sélection de tout l’encan, Marco Martin. Ce dernier vient d’être retranché du camp de l’Océanic… Pour obtenir Coulombe, en plus d’une sélection de huitième tour en 2024, le Blizzard a dû céder aux Lumberjacks de South Shore un choix de 7e ronde en 2024, un choix conditionnel de deuxième tour au même encan, un choix conditionnel de quatrième ronde en 2024 et des considérations futures…