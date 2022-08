Baseball senior: Moncton vise le championnat

Alors que Charlottetown représente le Nouveau-Brunswick au Championnat national à Sydney, au Cap-Breton, les Fisher Cats de Moncton profitent d’une pause bienvenue avant de clore leur saison à temps pour les séries de la ligue de baseball senior, qui s’amorcent le week-end prochain.

Il ne reste que trois matchs à l’horaire de la ligue, dont deux impliquant les Fisher Cats. Moncton doit gagner au moins l’un de ces matchs pour s’assurer du premier rang au classement.

Quoi qu’il en soit, les Fisher Cats (18-12), les Ironmen de Chatham (17-14) et les Alpines de Saint-Jean (17-14) se sont déjà mérité une place en demi-finale. Les Royals de Fredericton (13-18) et les champions en titre, les Islanders de Charlottetown (12-19), devront combattre pour la dernière place du carré d’as en match d’ouverture des séries, le vendredi 2 septembre.

Si l’équipe de Moncton a connu des difficultés à enchaîner les coups sûrs en début de saison, la moyenne des meilleurs frappeurs de l’équipe s’est depuis beaucoup améliorée. Mais l’entraîneur-chef de la formation, Greg Hickox, explique qu’il y a toujours des choses à améliorer.

«Ce n’est toujours pas une situation idéale. On attend toujours aux dernières manches avant que ne s’active l’offensive, explique Hickox. On serait mieux servis d’avoir des débuts de matchs plus offensifs. On sait que chaque soir, nos lanceurs vont nous donner une chance.»

Le mercredi 31 août, à moins de pluie, les Barbottes doivent recevoir les Islanders. Le lendemain, ils affronteront les Alpines de Saint-Jean dans la ville portuaire en tombée de rideau de la saison régulière.

L’équipe doit encore peaufiner son jeu avant les séries, croit Hickox.

«Les dernières semaines ont été un peu difficiles. Comme cette période est normalement réservée à la reprise de match remis par la pluie, plusieurs joueurs planifient leurs vacances vers ces dates dans l’espoir que ce soit moins occupé. En conséquence, nous n’avons pas eu d’alignement régulier. J’aimerais quelques entraînements avant les séries pour ramener tout le monde sur le même pied.»

«Si on gagne mercredi, ça nous assure de la première place. Donc la stratégie du dernier match sera complètement différente. On peut reposer des joueurs, ou à l’inverse, donner quelques manches à un releveur au monticule où il peut lancer dans une situation sans la pression habituelle.»

Longue pause

Avec les championnats canadiens qui s’amorcent, les Fisher Cats sont au beau milieu d’une pause de plus de 10 jours. Hickox ne croit pas que cela va briser le rythme de croisière que connaissait l’équipe.

«Ces derniers temps, on a des frappeurs qui produisent qu’on n’attendait pas. On n’a qu’à voir Mike ivey (,235) ou Stefan Martin (,288).»

Malgré les difficultés en cours de saison, l’équipe compte quand même quatre partants avec des moyennes au-dessus de ,300, soit le vétéran premier but Serge Vautour (,349), le lanceur Sam Lund (,347) et les recrues Jérémie Arseneau (,317) et Declan Buckle (,301).

«Au monticule, Justin Cormier devrait garder le rythme, comme il est au Cap-Breton comme joueur invité des Islanders».

Cormier est le seul joueur des Fisher Cats à défendre l’honneur du circuit au championnat national.

«Autrement, je crois que nos lanceurs apprécient bien la pause. Nos partants ont lancé des matchs complets parties après parties. Ils n’ont donc pas eu beaucoup de repos. Ça va nous donner l’occasion de travailler sur quelques trucs.»

«Notre problème se situe toujours au niveau du bâton, et je ne crois que la pause change la donne.»

Cette année, Hickox peut exceptionnellement compter sur quatre lanceurs partants, ce qui lui donne confiance pour les séries. Surtout que tous les quatre conservent une moyenne en dessous de 3,0 points mérités par match.

«On a eu plusieurs séquences de matchs serrés que notre profondeur nous a permis de bien encaisser au monticule.»

«Je crois que nous allons faire une rotation de trois lanceurs, avec le quatrième qui sera le releveur régulier (“closer”) pendant les séries, raconte Greg Hickox. Josh Dennis (2,27) réintégrera donc l’enclos des releveurs avec Ben Higgins (9,55). De cette façon, nos partants n’auront pas à faire de relève.»

Justin Cormier (1,69), Chris Leger (2,63) et Sam Lund (2,72) seront les lanceurs partants pour les séries.

Avec la profondeur dont profite l’équipe, Hickox a confiance que son équipe va remporter le championnat.

«Je serais très déçu si on ne remporte pas le titre cette année. Du premier jour, notre potentiel au bâton était à faire rêver, du premier au dernier frappeur. Nous sommes probablement la seule équipe de l’histoire à compter sur quatre lanceurs partant avec des moyennes en dessous de 3,0. Ce serait gênant de laisser cette occasion glisser en ne prenant pas le titre. On n’acceptera rien de moins.»