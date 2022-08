Championnat provincial: à peine rentrés à la maison, les Mudcats entament le tournoi à la ronde

Après avoir fait tourner les têtes la fin de semaine dernière à Fort McMurray en remportant l’argent, l’équipe des moins de 18 ans des Metro Mudcats de Moncton doit maintenant se tourner sur un 10 cennes pour défendre son titre de champion provincial, après des délais aéroportuaires sur le chemin du retour.

Patrick Tardif, entraîneur-chef de la formation depuis le printemps, après avoir dirigé l’équipe senior des Fisher Cats plusieurs années, n’est pas peu fier de son équipe.

S’il était confiant de remporter son groupe, Tardif ne s’était pas prononcé sur les chances de son équipe de se rendre en finale du Championnat national dans la capitale des sables bitumineux.

«Ce qui a été le plus marquant d’après moi, c’est la façon dont l’équipe a tissé des liens serrés en partant, même avec les joueurs empruntés des autres équipes», relate d’emblée l’entraîneur.

«On a bien commencé le tournoi (victoire de 23 à 1 contre Terre-Neuve) et ça a vraiment injecté beaucoup de confiance dans l’équipe, explique Tardif. Après ça, c’était juste de trouver le moyen de faire avancer le train. On a eu un petit pépin (samedi) contre la Saskatchewan (défaite de 8 à 4), mais encore une fois, nos joueurs ont montré beaucoup de caractère le même soir en quarts de finale» Résultat: une solide victoire contre l’Alberta 16 à 3 qui leur a permis d’avancer en demi-finale contre la Colombie-Britannique, à son tour vaincue 3 à 1. L’équipe de Moncton s’est finalement inclinée dans la grande finale 15 à 1 contre l’Ontario, équipe surclassée pour ce tournoi selon Tardif.

«On dit toujours qu’une équipe est toujours plus forte que la somme de ses joueurs. Je crois qu’on l’a encore prouvé en fin de semaine.»

Concernant cette défaite en finale, Patrick Tardif tient cependant à mettre les points sur les i.

«Ça fait longtemps que je suis entraîneur au baseball, et c’est la première fois que je vois une équipe (l’Ontario) aussi forte. C’était des hommes qui jouaient contre des enfants. C’était incroyable», ajoute-t-il.

«J’ai été les voir jouer quelques matchs en début de tournoi, donc je savais que c’était une grosse équipe. Mais dès la première manche, je me suis tourné vers Kevin (Richardson, son adjoint) et lui ai dit: “Oh oh, on est dans le trouble” (rires). Je crois qu’ils lutteraient pour la première place dans notre ligue senior», illustre-t-il.

«On aurait aimé la médaille d’or, mais avec l’Ontario, je crois qu’on ne pouvait pas espérer mieux que l’argent dans les faits. Ils étaient vraiment dans une classe à part», réitère l’entraîneur-chef.

Victoires convaincantes

Si les Barbottes étaient au sommet de leur forme, ils ont aussi profité d’une erreur stratégique de l’Alberta, qui, trop confiante, a gardé son meilleur lanceur pour la finale de dimanche.

«Le partant avait l’air fort. Il a retiré notre premier frappeur sur trois prises. Mais on est aussitôt allé chercher sept points. Ça les a assommés autant que ça nous a motivés. Will Grey (joueur invité du AA) a super bien lancé et l’attaque a suivi. Ç’a été un match assez facile contre une équipe très forte: c’était la seule équipe à avoir battu l’Ontario. C’était donc une grosse victoire pour nous.»

La demi-finale contre la Colombie-Britannique a cependant été plus serrée.

«Quelle partie! C’est l’une des plus belles parties dans laquelle j’ai été impliqué depuis que je suis entraîneur. Bien coachée des deux côtés, bien lancée et bien jouée défensivement. On a fait deux erreurs de suite sur deux amortis. C’est comme ça qu’ils ont marqué leur seul point. Autre que ça, ç’a été impeccable comme match de baseball. On a été opportunistes pour marquer nos trois points en 6e manche.»

Championnat provincial

À peine rentrés à la maison, les Mudcats entament le tournoi à la ronde championnat provincial, vendredi à 13h, à Fredericton, contre les Port City Pirates de Saint-Jean.

À Fort McMurray, Simon Richard a brisé le mauvais sort qui le suivait lors des gros matchs, grâce à deux grosses victoires. Il s’est donc mérité le départ pour le premier match des séries. Ce sera aussi son dernier match avec l’équipe, puisqu’il a été assermenté cette semaine dans l’armée canadienne, après un retour précipité de Fort McMurray pour l’occasion.

À Fredericton, les trois premières équipes (Fredericton, Moncton et Kennebecasis Valley) affrontent les trois dernières équipes du classement régulier (Saint-Jean, Woodstock et Miramichi) en ronde préliminaire. Les quatre meilleures équipes avancent en demi-finale dimanche.

«On veut aller gagner, résume Tardif. Je me suis souvent trouvé dans cette situation: on revient d’un championnat pour amorcer nos séries. On n’a pas beaucoup de temps pour se tourner, mais il faut trouver une façon de faire gagner l’équipe pour retourner au (championnat) canadien l’an prochain. Les joueurs sont fatigués. On est arrivé tôt ce matin (jeudi). Il y aura un léger entraînement en soirée», résume Tardif sur le peu de temps de préparation avant le début des séries vendredi.