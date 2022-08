Le fils d’Alex Kovalev s’alignera avec les Tigres de Campbellton

Charles LeBlanc avait toute une surprise à annoncer, jeudi matin. Le directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton était tout fier de révéler que l’équipe en était venue à une entente avec Ivan Kovalev, le fils de l’ancienne super vedette de la LNH, Alex Kovalev.

Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si l’attaquant de 18 ans s’amène à Campbellton deux jours après l’arrivée du Restigouchois Daniel Khatib, lui-même le fils d’une autre personnalité de hockey, locale toutefois, Philippe Nazair.

Il faut comprendre que Kovalev et Khatib étaient coéquipiers la saison dernière chez les Hat Tricks de Danbury, dans la Ligue junior Nord-Américaine (NA3HL), un circuit junior de niveau Tier III regroupant 34 formations en provenance de 15 États américains.

«Je ne l’ai pas vu jouer, mais de ce que j’ai pu apprendre grâce à quelques contacts, il possède de très belles qualités offensives. C’est un joueur qui protège bien la rondelle et qui peut faire des jeux en zone offensive», affirme LeBlanc.

«J’ai vraiment hâte de le voir jouer. Il arrive vendredi. On m’a dit que je ne serai pas déçu de la façon dont il compose avec la rondelle. Et ce qu’il y a également d’intéressant dans son cas, c’est que nous l’avons pour trois ans», révèle LeBlanc au sujet de l’attaquant de 5 pieds 7 pouces et 150 livres.

La saison dernière, dans une ligue qui fait beaucoup de place aux joueurs de 19 et 20 ans, Kovalev a amassé 23 points, dont huit buts, en 41 rencontres. Khatib, lui, un an plus vieux, a récolté 20 buts et 28 mentions d’aide en 48 duels.

«Ce sont deux joueurs qui vont se retrouver dans notre top-9. Daniel, je le connais bien puisque je l’ai dirigé deux saisons avec le Moose du Nord. C’est un joueur qui a toujours eu de bonnes habiletés offensives, mais qui est surtout un bonhomme qui joue de la bonne façon sur les 200 pieds de la surface glacée», indique Charles LeBlanc.

Alex Kovalev a connu une très belle carrière dans la LNH, remportant notamment la coupe Stanley avec les Rangers de New York en 1994, en plus d’avoir animé l’attaque des Canadiens de Montréal pendant quatre saison. Surnommé l’Artiste et capable du meilleur comme du pire effort, le Russe a amassé 1029 points en 1316 rencontres de 1992 à 2013 dans le circuit Bettman.

L’architecte des opérations hockey des Tigres a de plus fait savoir qu’il était également en discussion avec le fils aîné d’Alexei Kovalev, Nikita, âgé de 20 ans. Actuellement blessé, ce dernier évoluait aussi pour les Hat Tricks la saison dernière. Il a enregistré 47 points en seulement 33 parties, dont 29 buts.

Charles LeBlanc travaille d’autre part sur plusieurs autres dossiers qui pourraient débloquer dans les prochaines semaines.

Ainsi, il tente toujours de convaincre l’ancien attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean Olivier Picard de se joindre aux Tigres. Ce dernier hésiterait toutefois entre les Tigres et une formation du circuit junior de la Colombie-Britannique.

LeBlanc attend également des nouvelles des défenseurs Timothy St-Pierre (Victoriaville) et Romain Rodzinski (Cap-Breton), ainsi que des attaquants Dawson Stairs (Charlottetown) et Kiefer Lyons (Moncton), qui sont toujours à des camps de la LHJMQ.

Le camp d’entraînement des Tigres s’amorce le 31 août et 34 joueurs vont se rapporter à LeBlanc de ses adjoints. Les Tigres vont disputer quatre matchs préparatoires, tous contre le Blizzard d’Edmundston. Les deux premiers auront lieu les 2 (Centre civique Memorial) et 3 septembre (Centre Jean Daigle). Les premiers retranchements seront effectués dès le lendemain de ces deux duels.