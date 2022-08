Prolongation de contrat pour Philippe Myers

Le Lightning de Tampa Bay a accordé une prolongation de contrat d’une saison et 1,4 million $US à l’Acadien Philippe Myers.

Le défenseur de Dieppe, qui est âgé de 25 ans, a été acquis par le Lightning des Predators de Nashville le 3 juillet dans la transaction impliquant également Ryan McDonagh. Myers s’apprête à écouler la dernière année d’un contrat de trois saisons lui rapportant un salaire moyen annuel de 2,55 millions $.

La saison dernière avec les Predators, Myers a été limité à un but et trois aides en 27 rencontres. Il a aussi disputé 16 matchs dans la Ligue américaine de hockey avec les Marlies de Toronto, amassant deux buts et cinq aides.

Ignoré au repêchage de la LNH, Myers s’est établi dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie.

En 142 matchs dans le circuit Bettman avec les Flyers et les Predators, Myers a accumulé sept buts, 26 aides et 66 minutes de punition