Serena et Venus Williams joueront en double aux Internationaux des États-Unis

Serena et Venus Williams ont reçu un laissez-passer pour le tableau de double féminin des Internationaux des États-Unis et elles formeront donc une équipe pour une première fois en plus de quatre ans.

Serena Williams a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle se prépare à mettre un terme à sa carrière. Sans le dire explicitement, tout indique que les Internationaux des États-Unis seront son dernier tournoi.

Serena Williams célébrera son 41e anniversaire de naissance en septembre, tandis que Venus Williams est âgée de 42 ans. Elles ont remporté 14 titres du Grand Chelem en double ensemble. Cela inclut deux triomphes à Flushing Meadows, en 1999 et 2009.

C’est sans compter les 23 titres majeurs en simple de Serena et les sept de Venus.

Les deux soeurs n’ont pas joué ensemble en double depuis leur revers au troisième tour des Internationaux de France en 2018.

Depuis, Serena a participé à deux tournois en double avec d’autres joueuses. Elle a joué avec Caroline Wozniacki en janvier 2020 et avec Ons Jabeur en juin dernier.