Alex Arsenault de retour avec le Blizzard

S’il est clair qu’il aurait aimé disputer une troisième et dernière campagne dans la LHJMQ, Alex Arsenault savait qu’il venait de perdre tous ses espoirs quand le DG des Saguenéens de Chicoutimi Yanick Jean a fait l’acquisition du gardien Charles-Antoine Lavallée, quelques jours avant l’arrivée des vétérans au camp d’entraînement.

Arsenault, qui visait l’un des trois postes de 20 ans, n’était pas sans savoir que Zachary Roy et Vincent Fredette étaient déjà assurés de deux places. Le troisième casier, au départ, devait se jouer entre les deux Arsenault, Alex et Chad, l’ex-gardien du Titan. C’était sans compter sur Lavallée, acquis des Cataractes de Shawinigan le 18 août contre un choix de quatrième ronde.

«J’ai reçu un appel mercredi soir de Yanick me disant qu’il avait décidé d’y aller avec Roy, Fradette et Lavallée. Il m’a dit que ce n’était donc pas nécessaire que je me présente au camp», révèle le hockeyeur de Saint-Charles, que les Saguenéens avaient pourtant acquis des Huskies de Rouyn-Noranda contre un choix de sixième tour en 2024 en juillet.

«C’est vraiment dommage parce que j’aurais aimé jouer sur la grande patinoire (olympique) des Saguenéens, dit-il. C’est sûr que je suis déçu. En même temps, je sentais même avant l’acquisition de Lavallée que ça allait être difficile. Je savais que ma place n’a jamais été assuré.»

Alex Arsenault se console en se disant qu’il retourne à une organisation qu’il connaît bien et dont l’ambiance le soir des matchs n’a rien à envier aux formations de la LHJMQ.

De plus, avec le Blizzard d’Edmundston, l’Acadien de 20 ans aura enfin l’occasion de tenir un rôle de premier plan au sein d’une équipe junior.

«Je sais que je suis entre de bonnes mains avec le Blizzard, mentionne-t-il. Il y a de bons entraîneurs, le Blizzard vise le championnat et je m’attends à avoir un rôle offensif. J’ai hâte de jouer de nouveau devant les partisans de l’équipe. J’avais beaucoup aimé mon année de

17 ans ici.»

Arsenault, qui souhaite évoluer pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton à compter de la saison 2023-2024, aura donc disputé 108 rencontres, séries éliminatoires comprises, dans la LHJMQ. Outre les Huskies, il a également porté les couleurs du Drakkar de Baie-Comeau.

«Ç’a été une belle aventure. Mon plus beau souvenir est la partie disputée au Centre Avenir de Moncton devant ma famille (24 octobre 2021). Nous avons gagné 3 à 2 en fusillade et j’ai obtenu une passe sur le deuxième but. J’ai même été choisi la deuxième étoile du match», termine l’attaquant de 5 pieds 9 pouces et 165 livres.