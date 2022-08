Le Titan transige à trois reprises

Cinq jours après avoir transigé le géant Carter Ansems à Chicoutimi, Gordie Dwyer a procédé à trois autres transactions, dimanche. Si les départs de Cameron Henderson et d’Owen Arnold s’expliquent par l’entrée en scène de quelques agents libres de qualité, l’arrivée du gardien Sergei Litvinov vient quant à elle solutionner un problème devant le filet en l’absence de Jan Bednar et la blessure de Joshua Fleming.

Litvinov, un Ontarien d’origine russe qui célébrera ses 19 ans le 20 octobre prochain, a disputé 34 rencontres la saison dernière devant la cage des Saguenéens. Il a maintenu une moyenne de 3,52 et présenté un taux d’arrêts de ,897.

Le portier de 6 pieds et 178 livres cumulera donc le poste de gardien numéro un en attendant que Bednar en ait terminé à Detroit, où il participera bien sûr au camp des recrues des Red Wings.

Pour mettre la main Litvinov, Dwyer n’a eu qu’à céder un choix de 10e tour en 2023.

«Avec Bednar qui ne reviendra qu’après son camp pro et Fleming qui est blessé pour au moins trois semaines, il nous fallait ajouter de la profondeur devant le filet, mentionne Dwyer. Nous avons toutefois acquis Litvinov pour être notre deuxième gardien.»

Étrangement, le Titan a opté de retrancher Fleming et Mathis Lacroix-Goulet. Il faut dire que les études de Fleming ont également entré en ligne de compte. C’est donc dire que Jack Howatt demeurera à Bathurst le temps que le dossier de Bednar soit réglé.

Un seul autre retranchement a été annoncé dimanche, soit l’attaquant Gabriel Théorêt, l’une des belles surprises du camp.

«Il a connu un excellent camp et il a su se faire valoir, note Dwyer. Il a démontré un bon sens du jeu.»

En ce qui concerne les deux autres joueurs échangés dimanche, Henderson et Arnold sont tous deux passés aux Eagles du Cap-Breton en retour de choix au repêchage. Il faut croire que l’ex-DG du Titan Sylvain Couturier aimait bien ces deux jeunes espoirs qu’il avait lui-même repêché il y a un an. Pour Henderson, Dwyer a réussi à obtenir des sélection de 5e et 10e tours en 2023, alors qu’il a fait encore mieux dans le cas d’Arnold en soutirant aux Eagles des choix de 3e (2023) et 6e (2024) rondes.

«Nous avons non seulement récupéré les choix que nous avons utilisés pour les repêcher l’année dernière, mais nous avons aussi réussi à obtenir plus. Dans le cas d’Arnold, c’est un jeune qui a un avenir prometteur et qui est capable de jouer dans la ligue. Mais nous, avec la présence de plusieurs jeunes en défensive comme (Émile) Perron et (Harry) Clements, nous pouvions nous permettre de l’échanger», souligne Dwyer, qui aura encore des décisions difficiles à prendre dans les prochaines semaines.

«Les jeunes nous compliquent la vie et c’est une bonne nouvelle», confie Dwyer en riant.

Quinze transactions

Au total, la dernière journée de cette période de transactions avant celle des du temps des Fêtes aura permis 15 échanges.

Ainsi, dans un troc qui sera complété en décembre avec l’arrivée de l’attaquant étoile Justin Robidas à Québec, les Remparts ont cédé le jeune gardien Mathys Fernandez aux Foreurs de Val-d’Or. Le portier Philippe Cloutier et un choix de premier tour en 2024 ont fait le chemin inverse.

Dans un autre échange mettant en vedette un gardien, les Eagles ont envoyé Rémi Delafontaine aux Cataractes de Shawinigan en monnayant deux choix, dont un de troisième ronde en 2023.

Les Remparts ont par ailleurs également échangé le joueur de 20 ans Xavier Filion à l’Océanic de Rimouski contre un choix de troisième tour en 2024.

Les Mooseheads de Halifax ont causé un certaine surprise en envoyant l’attaquant de 19 ans Robert Orr aux Olympiques de Gatineau. En retour, les Originaux ont obtenu deux choix, soit l’un de 2e tour en 2024 et un autre de 5e ronde en 2023.

Thibeau n’a pu échanger Connor Olson

Ritchie Thibeau a tout tenté pour refiler Connor Olson à une autre équipe, mais ce fut peine perdue. Bien que le vétéran ait été ensuite retranché, les Wildcats de Moncton ont néanmoins décidé de le garder sur la liste de protection juste au cas.

«Il n’y a aucun intérêt pour les joueurs de 20 ans dans la ligue, soutient le directeur des opérations hockey des Wildcats. Connor a maintenant quelques options devant lui, dont le junior A ou encore le hockey universitaire. Nous le gardons quand même sur notre liste.»

C’est donc Anthony Hamel qui hérite du dernier casier de 20 ans avec les attaquants Vincent Labelle et Charles Beaudoin.

Le départ d’Olson signifie que l’édition 2022-2023 est maintenant connue avec un total de 23 joueurs, 24 en comptant le blessé David Matthews dont l’équipe n’a toujours pas pris de décision finale si elle allait le garder ou pas.

L’équipe comprend donc les gardiens Vincent Filion et Jacob Steinman, les arrières Trent Ballantyne, Adam Fortier-Gendron, Natan Grenier, Hugo Marcil, Thomas Darcy, Anthony Hamel, Francesco Iasenza et Étienne Morin, et les attaquants Thomas Auger, Maxim Barbashev, Charles Beaudoin, Alexis Daniel, Vincent Labelle, Yoan Loshing, Alex Mercier, Miles Mueller, Nicolas Pavan, Jonas Taibel, Preston Lounsbury, Luke McPhee et Gabe Smith.

Il n’est cependant pas que l’Américain Gavin Cornforth ne rejoindra pas l’équipe sous peu, lui qui est présentement en période de réflexion.

«Je dirais que les chances qu’il décide de venir sont de 50/50, confie Thibeau. Il y a un intérêt véritable de son côté.»

En attendant une décision de Cornforth, c’est donc dire que huit recrues se greffent à l’équipe pour la prochaine campagne, soit le gardien Steinman, les arrières Ballentyne, Grenier, Fortier-Gendron et Marcel, ainsi que les attaquants McPhee, Smith et Lounsbury. Ajoutez à cela l’ailier de 20 ans Beaudoin, acquis des Cataractes de Shawinigan.