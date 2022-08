Noah Gibbs évoluera cette saison à Janesville

Après une fort intéressante saison recrue chez le Blizzard d’Edmundston, Noah Gibbs a récemment pris la décision de s’exiler aux États-Unis afin de se rapprocher de son objectif qui est de jouer un jour dans la NCAA.

Le hockeyeur de Saint-Basile évoluera pour les Jets de Janesville dans la Ligue Nord-Américaine (NAHL), un circuit junior Tiers II comprenant 29 équipes et chevauchant 17 États américains.

«Ce n’est rien contre le Blizzard, insiste l’ailier gauche de 18 ans. Si j’ai décidé d’aller aux États-Unis, c’est pour être plus remarqué par les recruteurs des collèges et des universités des États-Unis pour la NCAA.»

Dans les derniers mois, Gibbs dit avoir été approché par quelques équipes américaines, en plus d’une formation de la BCHL, le circuit junior A de la Colombie-Britannique. Une visite d’une semaine dans les installations de l’équipe du Wisconsin l’a finalement aidé à prendre sa décision.

«J’ai fait mes recherches et j’ai parlé avec des gens, confie Gibbs. À la fin, j’ai compris que Janesville était la meilleure place pour moi. J’ai été passer une semaine là-bas dans un camp d’évaluation et j’ai eu l’occasion de rencontrer les entraîneurs et quelques joueurs, en plus de visiter les installations.»

«L’entraîneur (Parker Burgess) m’a fait savoir qu’il songeait à m’utiliser dans le top-6 à l’attaque. Bien sûr, on ne m’a rien promis. C’est à moi de prouver que je peux jouer dans les deux premiers trios», mentionne-t-il.

Repêché en 2020 par les Remparts de Québec (8e ronde, 135e au total), Gibbs dit avoir compris pendant le camp d’entraînement de 2021 que son avenir était ailleurs que dans la LHJMQ.

«Après deux jours au camp, j’ai demandé s’il y avait une place pour moi dans l’équipe. Les Remparts n’étaient pas capables de m’offrir ça. J’ai compris leur décision, mais je leur ai aussitôt dit que je voulais désormais regarder du côté américain», révèle Noah Gibbs.

«J’ai n’ai pas encore reçu d’offres officielles du côté de la NCAA, mais quelques équipes ont manifesté un certain intérêt. Si tout va bien, mon but est de me trouver un collège ou une université pour mes 20 ans», indique l’athlète de 5 pieds 9 pouces et 170 livres.

Gibbs est l’un des trois Canadiens à prendre part au camp d’entraînement des Jets. Les deux autres sont les Ontariens Selby Warren, un gardien, et Joshua Orrico, un défenseur.

«De ce que j’ai vu jusqu’ici, le niveau de jeu ressemble pas mal à celui des Maritimes (LHM). La seule différence, c’est que les gars sont moins gros et le jeu est davantage axé sur les habiletés et la vitesse», souligne-t-il.

La saison de la NAHL débute le 16 septembre et les équipes vont disputer un calendrier de 60 parties avant d’entamer les séries éliminatoires à la mi-avril.

«J’ai vraiment hâte que la saison commence. Ça ressemble pas mal à Edmundston la façon dont les gens de Janesville appuient l’équipe. C’est l’équipe de hockey la plus importante en ville et les gens connaissent les joueurs», ajoute Noah Gibbs.

En bref… Les Jets sont présentement à la recherche d’un nouvel entraîneur puisque Parker Burgess a accepté vendredi de faire le saut dans la USHL en tant qu’entraîneur associé avec les Lumberjacks de Muskegon. C’est l’entraîneur adjoint Ryan Black qui a pris la relève de façon intérimaire, le temps qu’un nouvel entraîneur-chef soit embauché… La saison dernière, Noah Gibbs a récolté en 33 duels un total de 26 points, dont 12 buts, avec le Blizzard… Avant le Blizzard, Gibbs a disputé deux saisons avec les Caps de Fredericton dans la Ligue des moins de 18 ans…