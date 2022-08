Le défi des Buttes brayonnes attire de plus en plus d’adeptes

Un total de 28 participants se sont inscrits au troisième défi des Buttes brayonnes qui a eu lieu, le week-end dernier, à Edmundston.

Il s’agit d’ailleurs d’un record de participation pour cet événement qui a été initié tout juste avant la pandémie.

Selon Claude Beaulieu, l’un des organisateurs de l’événement, ce sont ses nombreux voyages en tant que triathlonien et cycliste qui l’ont inspiré à organiser une activité de la sorte au Nord-Ouest.

«Juste avant la pandémie, je me suis dit : “pourquoi on ne ferait pas ça chez nous pour mettre en valeur notre région”. On a commencé ça avec un groupe d’amateurs de vélo et ça a pris de l’ampleur.»

Lors de la première édition de l’épreuve, 19 cyclistes y avaient participé. L’an dernier, 24 personnes ont pédalé dans les diverses pentes que la région du Madawaska a à offrir.

«Il est intéressant de voir qu’il y a une augmentation graduelle du nombre de participants. Ça nous motive à préparer d’autres éditions», a mentionné Claude Beaulieu, l’un des organisateurs de l’événement.

L’épreuve fétiche des Buttes brayonnes est le parcours de 140 km. Les cyclistes devaient parcourir divers chemins de campagne où ils devaient gravir, sur leur monture, «les plus grosses buttes de la région» en quelques heures.

Une quinzaine de participants ont choisi de parcourir cette distance.

Le tracé était situé entre le secteur Saint-Jacques d’Edmundston et la communauté de Sainte-Anne-de-Madawaska.

«C’est vraiment un défi de taille, car on a au-delà de 2000 mètres de dénivelé positif. C’est quand même difficile à accomplir. Le parcours que l’on a fait, on l’a débuté en force avec une colline impressionnante et on l’a terminé en force.»

«On a aussi une butte secrète que l’on ne dévoile pas aux participants avant que l’on ne soit sur le parcours. Les gens la découvrent pendant qu’ils sont en train de rouler et ils ont le choix de la faire ou pas.»

Pour les gens qui veulent se lancer un défi un peu moins titanesque, il y a aussi les épreuves du 90 km et du 60 km «buttes plates» qui permet aux gens de faire une belle randonnée à vélo sans tous les secteurs en plus haute altitude.

«Ça donne la chance à monsieur-madame tout le monde de participer à cet événement-là. Chaque personne a son propre défi à relever.»

Selon Claude Beaulieu, des gens d’un peu partout au Nouveau-Brunswick ont pris part au défi. L’objectif est évidemment de rejoindre le plus d’amateurs possible, peu importe l’endroit où ils se trouvent.

En plus de lancer un défi de taille aux cyclistes, l’activité a aussi comme objectif d’amasser des fonds pour un organisme quelconque. Cette année, même si la somme exacte n’a pas été encore compilée, on estime qu’au moins 1500 $ seront donnés à la fondation Élan jeunesse qui aide les jeunes au niveau académique ou dans la réalisation de leurs rêves que ce soit sportif ou autres.

«On essaie toujours d’améliorer l’événement, alors on a organisé une réception à la fin avec une soirée et un repas à saveur brayonne pour amasser des fonds. On va probablement rester avec le même organisme pour les prochaines années.»

À la lumière de l’augmentation du nombre de participants et des commentaires positifs des gens, les organisateurs de l’événement sont déjà en train de préparer la quatrième édition.