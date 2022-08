Blizzard: Olivier veut des travailleurs

Simon Olivier connaît déjà les grandes lignes du message qu’il entend donner aux joueurs qui vont se rapporter au sixième camp d’entraînement du Blizzard d’Edmundston, mercredi, au Centre Jean Daigle.

Grosso modo, le nouvel entraîneur-chef du Blizzard veut que les jeunes soient conscients qu’il compte privilégier les joueurs qui vont se présenter avec «leurs bottes de travail» et qui auront véritablement à cœur les succès de l’équipe.

«Depuis que je suis entraîneur, j’ai toujours eu des clubs de travailleurs. J’aime compter sur des joueurs qui sont continuellement dans la face de l’adversaire. J’aime les gars qui n’abandonnent pas et qui sont prêts à tout pour faire la différence. Je veux des gars qui vont se dévouer aux succès du club de toutes les façons», révèle Simon Olivier.

Si les places semblent limitées, du moins sur papier, le pilote du Blizzard se dit toutefois ouvert à des surprises.

«Des championnats ne se gagnent pas sur papier, alors je suis bien ouvert à voir des surprises», dit-il.

Parmi les jeunes qui pourraient justement changer les plans, on retrouve en défensive Jean-Philip Boudreau, Cohen McCallum et Colby Train, qui ont eu d’excellents camps respectivement à Québec, Charlottetown et Chicoutimi. Boudreau et McCallum sont âgés de 17 ans, alors que Train n’a que 16 ans.

La brigade défensive comprend déjà les nouveaux venus Brandon Casey et Olivier Beaudoin, de même que Jake Measel, Zach Welsh, Jesse Chamberlain et Jacob Long.

Parmi les autres jeunes qui cognent à la porte, il y a aussi le gardien Samuel LeBlanc qui, à l’instar de Boudreau, a aidé les Flyers de Moncton à remporter le Championnat national des moins de 18 ans ce printemps (Coupe Telus). Il ne faudrait donc pas s’étonner si LeBlanc parvient à obtenir le poste de deuxième gardien derrière le vétéran Simon Couroux. Cependant, Matthew Parker est toujours dans le portrait.

«Nous ne sommes vraiment pas fermés à l’idée de faire de la place à des jeunes de 16 et 17 ans. Nous sommes ouverts à tous les scénarios. Mais il faut d’abord nous assurer que nous pourrons les faire jouer de façon régulière. Nous ne rendrions pas service à un jeune en l’envoyant dans les gradins», précise Simon Olivier.

À l’attaque, s’il fallait que Patrick LeBlanc se rapporte au Blizzard, ce qui risque fort bien d’arriver, le top-9 a de quoi faire peur aux équipes adverses.

Les autres attaquants de premier plan sont Tristan Fortin, Mitchell McLeod, Jérémy Duguay, Olivier Coulombe, Alex Arsenault, Jake Parker, Mathieu Pelletier et Peter Amanatidis. Et comme Marco Martin et Noah Matulu sont aussi bien dire déjà assurés d’une place, ça vous donne une petite idée de la profondeur du Blizzard en offensive.

Jacob Duguay est un autre candidat sérieux pour un poste régulier.

«Nous nous attendons à un camp très compétitif et nous avons l’intention de bien évaluer les gars avant de procéder aux premiers retranchements après les deux matchs préparatoires du week-end», mentionne l’entraîneur du Blizzard.

«C’est une grosse année qui s’annonce pour le Blizzard. Nous regardons toujours pour trouver des façons d’améliorer le club. Même quand tu es bon, tu n’es jamais assez bon», confie Simon Olivier.

En bref… Environ 35 joueurs vont se présenter au Centre Jean Daigle, mercredi, à compter de 10h. Un premier entraînement est prévu pour 13h pour un premier groupe et le suivant suivra à 14h15. À 19h30, les deux groupes vont s’affronter dans un premier duel intraéquipe. Quelques autres entraînements sont prévus jeudi, ainsi qu’une deuxième rencontre intraéquipe en soirée. Vendredi, le Blizzard va se diriger vers Campbellton pour disputer un premier match préparatoire. Les deux équipes vont se retrouver samedi à Edmundston… Le Blizzard espère être en mesure de procéder à l’embauche d’un autre entraîneur adjoint d’ici le début du calendrier régulier… La saison régulière du Blizzard prendra son envol le 16 septembre à Edmundston, alors que les Tigres seront les visiteurs…