Camp restreint à Campbellton

Parce que les places disponibles sont assez rares, les Tigres de Campbellton n’ont invité que 32 joueurs au camp d’entraînement qui débute mercredi au Centre civique Mémorial de Campbellton.

Les Tigres, qui sont toujours dans l’attente de nouvelles concernant le défenseur Romain Rodzinski et de l’attaquant Dawson Stairs, ont toutefois appris de fort bonnes nouvelles avec les arrivées de l’ailier gauche Kiefer Lyons et du défenseur Timothy St-Pierre. Les deux bonshommes ont été parmi les derniers joueurs retranchés à leur camp de la LHJMQ, respectivement à Moncton et à Victoriaville.

Dans le cas de Rodzinski, les Tigres doivent d’abord attendre le dénouement du dossier du Tchèque Ivan Ivan, chez les Eagles du Cap-Breton. Si Ivan ne parvient pas à se dénicher un contrat professionnel avec les Red Wings de Detroit, Rodzinski deviendra du même coup le joueur de 20 ans en trop et se rapportera donc à Campbellton. Pour ce qui est de Stairs, son agent tente présentement de lui trouver une place ailleurs dans le junior majeur, que ce soit dans la LHJMQ ou encore l’OHL ou la WHL.

Le directeur général et entraîneur-chef des Tigres Charles LeBlanc s’attend à un camp d’entraînement intense.

«Les gars ont intérêt à arriver prêts parce que ça va être rapide et intense. L’éthique de travail sera donc priorisée. Dimanche, après les deux matchs préparatoires contre Edmundston, je vais retrancher plusieurs joueurs et l’équipe sera déjà complète à 95%. Il ne restera plus que deux ou trois gars à couper d’ici le début de la saison», révèle LeBlanc.

Devant les buts, à moins d’une surprise de la part des deux gardiens de 16 ans Anthony Savoie et Nathan Mills, le vétéran Olivier Leclair et le jeune Xavier Farrah, qui vient d’aider les Flyers de Moncton à remporter la Coupe Telus, semblent avoir une longueur d’avance.

En défensive, outre Timothy St-Pierre, il faut s’attendre à ce que Nicolas Tan et Alexander MacKenzie-Ede se joignent à une brigade qui comprend également les vétérans Peter Stanger et Jack Dickie. Le jeune Ryan Hackett, qui a été l’un des derniers joueurs retranchés au camp des Wildcats, est probablement déjà assuré d’un poste également.

Sinon, il y a fort à parier que la recrue de 16 ans Simon Duguay, brillant au camp des Islanders de Charlottetown, et Ian Dickie, toujours en lice pour un poste chez les Sea Dogs de Saint-Jean, seront sérieusement évalués.

Enfin, à l’attaque, outre Kiefer Lyons, les attaquants qu’on s’attend à voir dans le top-9 sont Ludovic Harrisson, Justin David, Alexandre David, Connor Richard, Rock Lamoureux, Daniel Khatib et Ivan Kovalev.

Jake Kyle, Kevin Bond et Jordan Joseph sont d’autres joueurs qui devraient normalement se tailler un poste. Bates Ling et Mathis Danis sont également en bonne position pour percer l’alignement.

En bref… Le vétéran Alexandre David, blessé, ne prendra pas part au camp d’entraînement. On ignore encore quand le hockeyeur de Pigeon Hill sera en mesure de reprendre sa place dans l’alignement… Charles LeBlanc ne serait pas surpris de voir Kiefer Lyons atteindre le plateau des 20 buts. «Je l’ai eu dans la face deux ans dans le Circuit des moins de 18 ans et il avait compté près de 30 buts (23 buts en seulement 17 matchs) à sa dernière saison avec le Vito’s de Saint-Jean. Il a un très bon lancer et il vient de connaître un excellent camp à Moncton», affirme LeBlanc… Le patron des Tigres s’attend également à une forte éclosion de la part de Justin David. «Il a maintenu une moyenne d’un point par partie à 17 ans, alors je crois qu’il va être encore meilleur cette année», dit-il… L’ancien attaquant des Sea Dogs Olivier Picard a finalement décidé d’aller jouer en Colombie-Britannique plutôt que de se rapporter aux Tigres…