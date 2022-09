5 km: Paul Gallant veut son billet pour le Championnat canadien

En 2015, Paul Gallant faisait partie d’un quintette d’Acadiens capables de briser la barre des 16 minutes sur la distance de 5 km. Réjean Chiasson, Jean-Marc Doiron, Jérémie Pellerin et Lee Roy étaient les quatre autres.

Depuis, parce que ses priorités familiales ont changé avec l’arrivée de deux jeunes enfants, Gallant avait aussi bien dire disparu de l’univers de la course sur route. Du moins comme athlète puisqu’il s’est occupé un temps d’un groupe de coureurs.

Mais ça, c’était avant qu’il ne décide d’aller s’entraîner avec Marc Beaudoin et Patty Blanchard, il y a quelques mois. Depuis, chaque jeudi, Gallant se présente sur la piste Anna-Malenfant de Dieppe où Beaudoin et Blanchard entraînent bénévolement une quarantaine de coureurs de tous les âges.

Lentement mais sûrement, Paul Gallant retrouve ses réflexes du passé. À un point tel que jeudi soir, sur la même piste, il tentera d’obtenir son laissez-passer pour les Championnats canadiens du 5 km qui seront présentés à Moncton dans le cadre du Festival de course à pied Medavie, les 10 et 11 septembre.

Pour ce faire, il doit absolument courir la distance dans un temps de 15min59, ou mieux. Ce n’est pas gagné d’avance, mais le coureur de 38 ans croit en ses chances.

«Quand j’ai commencé à m’entraîner avec Marc et Patty, je n’étais même pas capable de courir un 5 km en moins de 18 minutes. J’ai depuis fait un temps de 17min24 à Miramichi, puis j’ai réussi 16min39 à Riverview au début du mois. Ça va être serré, mais dans une bonne journée, je crois que je suis capable de faire moins de 16 minutes. Je dirais que mes chances sont de 50-50», raconte Gallant.

Pour ce faire, il sera justement aidé de deux anciens adversaires (et amis) en Jean-Marc Doiron et Jérémie Pellerin qui seront également sur la piste Anna-Malenfant. À noter que Doiron est déjà qualifié pour les Championnats canadiens.

Jacques Gautreau et Shaun Girouard sont deux autres coureurs qui feront la distance pour placer Gallant dans la meilleure ambiance de course possible. Il invite d’ailleurs tous les coureurs élites de la région à venir courir avec eux.

Plusieurs amis seront également sur les lignes de côté pour l’encourager.

«Je veux seulement me donner une dernière chance de courir avec l’élite canadienne, indique Gallant, qui a déjà couru un 5 km en 15min35 à l’âge de 30 ans.

«C’est Marc et Patty qui m’ont redonné le goût de courir. Marc est incroyable. Je peux maintenant te confirmer qu’il est un véritable génie de la course. Je croyais en connaître un peu dans ce sport, mais Marc est à un autre niveau. Nous sommes chanceux d’avoir des passionnés comme Marc et Patty ici», termine-t-il.

Paul Gallant tentera d’obtenir son billet pour les Championnats canadiens sur le coup de 17h35.