Hockey masculin des Aigles Bleus: du solide, promet Cormier

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont entamé en début de semaine le 59e camp d’entraînement de leur histoire. Pour l’occasion, 25 joueurs se sont rapportés au nouvel entraîneur-chef Derek Cormier et ses adjoints Ricky Jacob et Adrien Lemay.

Cormier, qui était l’un des adjoints de Judes Vallée la saison dernière, ne cache pas être fébrile par cette nouvelle aventure qui débute pour lui.

«Je suis très excité de me retrouver sur la glace avec les gars, confie-t-il. J’adore les entraînements. J’ai toujours aimé ça. Je suis content d’être ici. Je me sens prêt.»

Cormier dit avoir bien aimé ce qu’il a vu jusqu’ici de ses joueurs.

«Les gars sont en forme. Les tests physiques l’ont d’ailleurs démontré. OK, l’exécution sur la glace n’a pas super bien été, mais les gars ont travaillé», révèle-t-il.

À la suite des départs du gardien Émile Samson, des défenseurs Francis Thibeault, Alexandre Bernier et Vincent Lanoue, ainsi que des attaquants Gabriel Vanier et Vincent Milette, plusieurs nouveaux visages s’amènent dans l’entourage du club.

C’est le cas du portier Félix-Anthony Éthier, des arrières Jacob Dion et Thomas Pelletier, de même que des avants Jérémy Michel, Thomas Cusson, Charles-Édouard Drouin et Jérémie Jacob.

De ce groupe, il ne fait aucun doute que les attentes seront plus élevées envers Dion et Michel, deux bonshommes qui figuraient parmi l’élite de la LHJMQ au cours des dernières campagnes. Dion a été le quart-arrière des Voltigeurs de Drummondville au cours des trois dernières saisons (133 points en 164 duels), alors que Michel a amassé 216 points en cinq campagnes avec les Foreurs de Val-d’Or.

L’arrivée de Dion devrait particulièrement aider le club au niveau de l’avantage numérique.

«J’espère qu’il est prêt, parce que nous comptons sur lui pour prendre en charge de notre avantage numérique, mentionne Cormier. Bien sûr, il faut lui donner le temps de s’acclimater, mais je crois qu’il est capable de prendre la pression. C’est un jeune joueur sérieux qui ambitionne ensuite de jouer professionnel. Nous allons l’aider à atteindre ses objectifs.»

«Jérémy Michel en est un autre qui devrait nous aider à l’attaque», souligne le pilote du Bleu et Or.

Derek Cormier est d’autant plus encouragé par la solide tenue de l’équipe pendant les dernières séries éliminatoires.

«Les gars ont démontré qu’ils étaient là, qu’ils étaient capables de jouer contre les grosses équipes comme UNB et St. Francis Xavier. Il ne faut pas oublier que nous avions 15 recrues la saison dernière. Les gars ont pris beaucoup d’expérience et nous croyons que ça va avoir un impact pour cette saison», soutient-t-il.

Cormier s’attend d’ailleurs à ce que des bonshommes comme Mika Cyr et Vincent Deslauriers connaissent de grandes saisons. Idem pour Nathaël Roy.

«Je sais que Mika peut produire beaucoup plus à ce niveau. Il a justement connu une bonne fin de saison et je m’attends à ce qu’il reprend là où il a laissé. Deslauriers, lui, est en santé et il va vouloir terminer en beauté sa cinquième et dernière saison dans la ligue», commente Cormier.

Rémy Anglehart, Édouard St-Laurent, Olivier-Luc Haché, Maxime Boudreau, Samuel Guilbault et William Basque sont d’autres joueurs qui devraient aussi en donner plus en 2022-2023, estime Cormier.

L’entraîneur-chef du Bleu et Or croit également que sa défensive est sous-estimée.

«Je crois que nous sommes plus solides que les gens le pensent. Nous sommes solides», dit-il.

Outre Dion et Pelletier, les autres arrières de l’équipe sont Denis Toner, Yann-Félix Lapointe, Vincent Lanoue, Olivier Desjardins, Alexis Arsenault et Justin Miron.

Enfin, devant le filet, les Aigles Bleus sont évidemment en voiture avec le vétéran Étienne Montpetit, qui dispute à l’instar de Deslauriers sa dernière campagne universitaire.

«Si Étienne peut demeurer en santé, nous avons de loin le meilleur gardien de la ligue. Et Éthier devrait nous aider. Je ne le connais pas beaucoup, mais Adrien Lemay et Luc Michaud m’en ont dit beaucoup de bien», termine Derek Cormier.

En bref…

En comptant les 18 saisons du Collège Saint-Joseph de Memramcook (1910 à 1928), ainsi que les 36 autres qui ont suivi avec les Aigles Bleus de l’Université Saint-Joseph (1928 à 1964), le Bleu et Or en est donc à sa 113e campagne en 2022-2023…

Vincent Deslauriers sera à nouveau le capitaine des Aigles Bleus. Ses adjoints seront nommés d’ici le début du calendrier régulier…

Un autre entraîneur adjoint devrait être annoncé sous peu…

Les Aigles Bleus disputeront quatre matchs préparatoires avant le lancement de la saison régulière. Ils vont d’abord rendre visite aux Reds de UNB (le 16 septembre), puis ils accueilleront les Huskies de Saint Mary’s (le 23) et les Axemen d’Acadia (le 24) à Moncton. Enfin, ils se mesureront aux X-Men de St. Francis Xavier (le 1er octobre) au domicile de ces derniers. Le Bleu et Or commencera sa saison régulière le mercredi 5 octobre en visitant les Panthers de l’Île-du-Prince-Édouard. Trois jours plus tard, les hommes de Derek Cormier recevront les Reds de UNB à l’Aréna J.-Louis-Lévesque…

Avec le départ d’Émile Samson à la mi-juillet, les Aigles Bleus ont pu surmonter le problème grâce à Adrien Lemay qui a suggéré le nom de Félix-Anthony Éthier. Luc Michaud a également été d’une grande aide dans l’arrivée d’Éthier, un ancien du Titan d’Acadie-Bathurst…

Alignement pour la saison 2022-2023

Gardiens: Étienne Montpetit, Felix-Anthony Ethier et Dorian Laganière-Labranche.

Défenseurs: Jacob Dion, Thomas Pelletier, Denis Toner, Yann-Félix Lapointe, Vincent Lanoue, Olivier Desjardins, Alexis Arsenault et Justin Miron.

Attaquants: Jérémy Michel, Thomas Cusson, Charles-Édouard Drouin, Jérémie Jacob, Vincent Deslauriers, Mika Cyr, Nathaël Roy, William Basque, Rémy Anglehart, Édouard St-Laurent, Olivier-Luc Haché, Maxime Boudreau, Samuel Guilbault et Alexandre Couture.