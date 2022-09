Lutte Académie: bilan positif pour deux Acadiens

En dépit des critiques qui visent le projet de Jacques Rougeau ces temps-ci dans les médias sociaux, principalement via la plume de l’historien et chroniqueur Patric Laprade, le concours Lutte Académie a été plutôt positif pour la lutteuse Chantal Roy.

La jeune femme de Robertville s’est ainsi vue inviter à prendre part à l’un des galas de la All Elite Wrestling (AEW) qui auront lieu à Toronto les 12 et 13 octobre.

L’invitation est venue de Q.T. Marshall à la suite de la grande finale du cours qui a eu lieu dimanche soir au Club Soda de Montréal. Marshall se veut l’un des propriétaires de l’école de lutte The Nightmare Factory et il est aussi lutteur et producteur à la AEW.

«Je suis encore en train de digérer tout ça, affirme Chantal Roy, très fière de la tournure des événements. Q.T. Marshall n’était pas présent au Club Soda, mais il m’a vu sur Zoom. C’est ainsi qu’il m’a choisi. Je vais prendre part à un dark match qui sera présenté à la télévision.»

Pour l’Acadienne, il s’agit d’un coup d’éclat important.

«Quand je me suis présentée à ce concours, mon but était d’attirer l’attention et de me faire des nouveaux contacts. Ceci dit, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre», raconte-t-elle.

«Je suis vraiment contente d’avoir la chance de livrer ce match à la AEW. J’aimerais maintenant ouvrir les yeux d’autres personnes. Dans la lutte indépendante, le plus important quand tu veux avancer c’est de saisir toutes les occasions pour se faire remarquer. J’espère juste que ce voyage à Toronto va m’ouvrir d’autres portes. J’aimerais entre autres lutter plus souvent aux États-Unis en 2023.»

En tout et partout, Chantal Roy a pris part à trois spectacles au concours de Lutte Académie. C’est beaucoup plus que ce dont elle s’attendait. Elle est reconnaissante envers Jacques Rougeau.

«J’ai appris beaucoup à Lutte Académie. À chaque spectacle, des gens qui font de la lutte depuis plusieurs années ont été généreux en conseils. Ils m’ont dit ce que je faisais bien et aussi ce que je pourrais faire pour continuer de m’améliorer», indique celle qui a déjà livré plus d’une trentaine de combats en 2022.

Plourde satisfait

L’autre Acadien de Lutte Académie, le gérant de lutteurs Michael Plourde a lui aussi pris part à trois spectacles de Lutte Académie.

«Je n’étais seulement qu’un figurant, mais Jacques Rougeau a tenu à ce que je reste dans l’entourage», mentionne le mordu de lutte d’Edmundston.

«J’ai appris beaucoup au niveau de la performance devant une foule. C’est la première fois que je participe à quelque chose d’organisé comme ça. Ceci dit, mon vécu en improvisation m’a grandement aidé. En fait, c’était sensiblement la même chose. En impro, je jouais un personnage d’arbitre haïssable. À Lutte Académie, j’étais un gérant haïssable qui déteste les Québécois», confie Plourde, qui ne dirait pas non à prendre part à une deuxième mouture de Lutte Académie si la formule est reprise l’année prochaine.

«J’ai eu de bonnes réactions. Je me suis même fait traiter de Newfie et des gens m’ont crié de m’en retourner au Canada. C’était cependant étrange de voir les gens venir me voir après un spectacle pour me dire que j’avais bien fait ça. Moi, je suis de la vieille école. Les spectateurs ne sont pas supposés venir me dire qu’ils m’ont aimé», ajoute Michaël Plourde.

Les quatre gagnants de Lutte Académie sont Jessica Black, Jeremy Prophet, Dylan Davis et Matt Black. Ils ont remporté chacun une bourse de 5000$, un stage d’entraînement de trois mois à l’école The Nightmare Factory et une figurine à leur effigie. Chantal Roy et Jessie V ont de leur côté été choisis par Q.T. Marshall pour prendre part à un dark match.