Wildcats: Thibeau n’a pu échanger Connor Olson

Ritchie Thibeau a tout tenté pour refiler Connor Olson à une autre équipe, mais ce fut peine perdue. Bien que le vétéran ait été ensuite retranché, les Wildcats de Moncton ont néanmoins décidé de le garder sur la liste de protection juste au cas.

«Il n’y a aucun intérêt pour les joueurs de 20 ans dans la ligue, soutient le directeur des opérations hockey des Wildcats. Connor a maintenant quelques options devant lui, dont le junior A ou encore le hockey universitaire. Nous le gardons quand même sur notre liste.»

C’est donc Anthony Hamel qui hérite du dernier casier de 20 ans avec les attaquants Vincent Labelle et Charles Beaudoin.

Le départ d’Olson signifie que l’édition 2022-2023 est maintenant connue avec un total de 23 joueurs, 24 en comptant le blessé David Matthews dont l’équipe n’a toujours pas pris de décision finale si elle allait le garder ou pas.

L’équipe comprend donc les gardiens Vincent Filion et Jacob Steinman, les arrières Trent Ballantyne, Adam Fortier-Gendron, Natan Grenier, Hugo Marcil, Thomas Darcy, Anthony Hamel, Francesco Iasenza et Étienne Morin, et les attaquants Thomas Auger, Maxim Barbashev, Charles Beaudoin, Alexis Daniel, Vincent Labelle, Yoan Loshing, Alex Mercier, Miles Mueller, Nicolas Pavan, Jonas Taibel, Preston Lounsbury, Luke McPhee et Gabe Smith.

Il est cependant possible que l’Américain Gavin Cornforth rejoigne l’équipe sous peu, lui qui est actuellement en période de réflexion dans sa famille.

«Je dirais que les chances qu’il décide de venir sont de 50/50, confie Thibeau. Il y a un intérêt véritable de son côté.»

En attendant une décision de Cornforth, c’est donc dire que huit recrues se greffent à l’équipe pour la prochaine campagne, soit le gardien Steinman, les arrières Ballentyne, Grenier, Fortier-Gendron et Marcel, ainsi que les attaquants McPhee, Smith et Lounsbury. Ajoutez à cela l’ailier de 20 ans Beaudoin, acquis des Cataractes de Shawinigan.