Les Bourque de Memramcook ont le compas dans l’œil!

Les frères Marcel et Martin Bourque de Memramcook sont revenus médailles au cou des Championnats canadiens 3D de tir à l’arc tenus à Covehead, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Marcel Bourque a terminé deuxième chez les maîtres de 50 ans et plus, tandis que Martin a pris le troisième rang dans la catégorie ouverte.

«Ils appellent ça 3D parce que les cibles sont de la même grosseur que les vrais animaux, explique Marcel Bourque. 3D, c’est trois dimensions.»

Il est évidemment un vrai chasseur au tir à l’arc. «Je chasse beaucoup l’ours. En septembre, je vais chasser l’orignal à l’arc», dit celui qui pratique cette activité depuis de nombreuses années.

«En grandissant, on a tout le temps joué avec des arcs», exprime Marcel Bourque. En fait, le tir à l’arc est une affaire de famille chez les Bourque de Memramcook. Les cinq frères, Alfred, Guy, Marcel, Martin et Serge Bourque ont tous pratiqué cette activité pour le plaisir. Et se sont tous d’excellents chasseurs à l’arc.

«C’est vraiment Martin qui a commencé dans les compétitions d’archerie», précise son frère, médaillé d’argent.

Marcel Bourque a commencé à prendre part aux compétitions dans les années 80. Quelqu’un lui a remis un arc de compétition dans les mains et il est tombé en amour avec ce sport depuis ce temps.

Il a pris part à des compétitions importantes au cours des années passées. Il a même fait partie de l’équipe nationale, mais a tout arrêté car il trouvait dispendieux de voyager ici et là pour les compétitions. «J’étais censé aller au championnat mondial en Afrique du Sud, mais ça me coûtait trop cher», affirme l’archer. Il avait même vendu tout son équipement.

Il s’est par la suite marié et a eu des enfants. En 2014, son fils de sept ans lui annonce qu’il aimerait faire du tir à l’arc. Il l’a alors amené à l’école Abbey-Landry, où s’entraînaient ses frères.

En voyant son fils à l’oeuvre, le sportif a repris goût à l’activité. Il s’est inscrit lui aussi. «Pendant deux-trois ans, toutes les compétitions où j’allais il était à côté de moi», indique le père, en parlant de son fils.

Ce dernier a toutefois perdu intérêt, mais Marcel Bourque n’a jamais perdu sa passion.

Format différent

Le format de la compétition était légèrement différent cette année aux Championnats canadiens 3D de tir à l’arc. Selon Marcel Bourque, par le passé, les participants ont toujours tiré sur 80 cibles chacun, et le grand gagnant était déterminé après ces tirs. «Cette année ils ont changé ça, c’était deux rondes de 24 cibles», explique l’archer de Memramcook.

Les dix meilleurs étaient retenus pour la suite, mais on ne tient plus compte des résultats réalisés lors des deux premières rondes. «Moi, je n’aime pas ce format, parce que le gars qui a mieux tiré pour deux jours, la seule garantie qu’il a c’est qu’il participe aux demies-finales», confie l’archer de Memramcook. Il déplore aussi le fait de tirer seulement 48 flèches au lieu de 80.

Néanmoins, le sportif acadien s’est bien tiré d’affaires en décrochant la médaille d’argent dans sa catégorie. Ce dernier a participé à tous les championnats canadiens depuis 2016.

Martin Bourque

Avant de se rendre à l’Île-du-Prince-Édouard, Martin Bourque avait comme objectif de revenir avec une médaille, c’est ce qu’il a réussi en décrochant le bronze dans la classe ouverte. Il reconnaît toutefois qu’il aurait aimé terminer en première place.

Martin Bourque a participé lui aussi à plusieurs championnats canadiens, mais c’est la première fois qu’il obtient une médaille à ce niveau. Il avait terminé en quatrième position en 2013.

Au total, le Nouveau-Brunswick a décroché neuf médailles cette année lors des championnats canadiens 3D de tir à l’arc qui ont eu lieu du 15 au 18 juillet à l’Île-du-Prince-Édouard.