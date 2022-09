Tigres: LeBlanc impressionné par ses défenseurs

Charles LeBlanc a beaucoup aimé ce qu’il a vu jusqu’ici au camp d’entraînement des Tigres de Campbellton. Il avait demandé à ses vétérans de se présenter bien préparés et c’est exactement ce qu’il a obtenu de leur part.

Mais au-delà de la belle tenue des vétérans, c’est surtout le travail des défenseurs qui l’a hautement impressionné, particulièrement en ce qui concerne les nouveaux venus.

Nicholas Tan, Alexander MacKenzie-Ede et Timothy St-Pierre ont tous été vantés par LeBlanc.

«Tan, il me fait penser à l’ancien défenseur des Bruins de Boston Torey Krug par sa façon de jouer. Il a été solide. Il est très mobile, il voit bien le jeu et il va probablement faire partie de l’avantage numérique avec Peter Stanger. St-Pierre, lui, me fait beaucoup penser à son frère Elliott. Je l’ai beaucoup aimé. Et MacKenzie-Ede, qui est un vrai arrière défensif, a démontré qu’il va être très difficile à battre à un contre un», raconte le DG et entraîneur-chef des Tigres.

LeBlanc avait aussi de très bons mots à dire au sujet du jeune Jack MacKinnon, que les Tigres ont repêché en première ronde cet été, le 12e joueur réclamé de tout l’encan.

«Un règlement m’interdit de faire changer de province un jeune joueur de 16 ans. J’ai donc dû le retourner à son équipe de Kensington. S’il avait eu 17 ans, il serait encore avec nous. Il a été très impressionnant. Je ne comprends toujours pas qu’une équipe de la LHJMQ ne l’a pas repêché. Ils l’ont échappé cet été, mais je ne crois pas qu’ils vont l’échapper de nouveau l’année prochaine», indique LeBlanc.

Sept joueurs ont par ailleurs été retranchés après les deux parties préparatoires de la fin de semaine, dont les deux choix territoriaux Izach Poirier et Anthony Savoie qui ont été retournés au Moose du Nord, dans la Ligue des moins des 18 ans.

«Les jeunes ont tous très bien fait, confie LeBlanc. Nous avons commencé à enseigner quelques trucs de notre système de jeu et ils ont tous très bien réagi. Ils ont fait un autre pas dans la bonne direction.»

Les Tigres ont remporté des victoires de 3 à 1 et 5 à 3, vendredi et samedi, contre le Blizzard d’Edmundston. Le vétéran Austin Arsenault a été le meilleur pointeur des siens avec trois buts. Ce dernier est le frère aîné de Donovan Arsenault des Olympiques de Gatineau.

Les Tigres sont toujours dans l’attente de nouvelles concernant le défenseur Romain Rodzinski et l’attaquant Dawson Stairs.

Joueurs retranchés

Gardiens – Anthony Savoie, Nathan Mills

Défenseur – Jack MacKinnon

Attaquants – Alex Lavoie, Izach Poirier, Zander Best, Marc-André Boudreau.

Joueurs qui sont toujours avec l’équipe