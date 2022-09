Course à pied: l’élite canadienne du 5 km à Moncton dimanche

Pour la toute première fois dans les 155 ans d’histoire du pays, l’élite canadienne de la course sur route a rendez-vous dans les Maritimes pour décider du nouveau roi et de la nouvelle reine du 5 kilomètres. Et c’est sur le boulevard Assomption de Moncton que cet événement historique prendra l’affiche, dimanche matin, dans ce qui s’annonce le fait saillant du Festival de course à pied Medavie.

Chez les hommes, le champion canadien en titre Luc Bruchet, de la Colombie-Britannique, sera sur place pour tenter de conserver sa couronne.

Plus facile à dire qu’à faire puisque la compétition sera ardue.

Cette compétition viendra à commencer par le recordman canadien du mile (4min0), du 8 km (22min31) et du 10 km (28min11), l’Ontarien Ben Flanagan. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché son intention d’ajouter le record canadien sur cette distance dans son déjà fort bien garni palmarès.

Les Britanno-Colombiens John Gay et Justin Kent, les Ontariens Andrew Alexander, Mitchell Ubene, Connor Black, Dylan Alick et Kyle Grieve, de même que le Néo-Écossais Mike Tate, sont également à surveiller.

C’est sans oublier le Néo-Brunswickois Lee Wesselius, le Néo-Écossais Alex Neuffer, le Britanno-Colombien Thomas Nobbs, ainsi que les Ontariens Sergio Raez Villanueva, Tristan Woodfine, Tyler Jones et Mark Paton.

«Mon but est de terminer à la fois dans les 14 minutes et dans le top-10, affirme Wesselius. Ceci dit, comme le groupe de coureurs est vraiment très fort, je serai déjà heureux si je termine au moins dans le top-10.»

«En même temps, j’ai été malade lors des trois derniers jours, alors j’ignore jusqu’à quel point cela va affecter les choses pour ce week-end», ajoute le coureur de River Glade.

Du côté féminin, bien que la championne en titre Leslie Sexton brillera par son absence, l’Ontarienne Julie-Anne Staehli et la Britanno-Colombienne Alycia Butterworth, qui ont pris les deux autres places sur le podium en 2021, seront sur place.

Il faudra aussi avoir à l’œil les Ontariennes Sasha Gollish, Erin Teschuk, Cleo Boyd, Branna MacDougall et Tiffany Newell, de même que Regan Gee, de la Colombie-Britannique.

Mentionnons également quelques cartes cachées comme les Ontariennes Hannah Woodhouse et Erin Mawhinney, la Québécoise Sabrina St-Gelais, ou encore les Néo-Écossaises Catherine Thompson et Colleen Wilson.

Une expérience que Jean-Marc Doiron ne voulait pas rater

Depuis le temps que Jean-Marc Doiron multiplie les kilomètres et les exploits sur route dans les Maritimes, il est assez étonnant d’apprendre qu’il n’a jamais eu l’occasion de participer à un événement national. Ce sera chose faite ce dimanche à Moncton, alors qu’il participera aux Championnats canadiens du 5 km.

«J’ai déjà pris part à des championnats canadiens sur piste, mais jamais sur route», révèle le vétéran coureur qui, à 34 ans, sera le deuxième plus âgé sur la ligne de départ du côté masculin, derrière son bon ami Paul Gallant, 38 ans.

«Honnêtement, pour un coureur de mon niveau, je n’ai jamais considéré l’idée de prendre part à une telle course sur la scène nationale. Disons que ce n’est pas une course où j’aurais pris la peine de voyager pour y prendre part. Mais là, parce qu’elle a lieu à Moncton, j’ai tenu à y participer afin de vivre cette expérience unique. J’ai donc pris la peine de me mettre en forme afin d’obtenir ma qualification», raconte Doiron qui, l’an dernier, a établi une marque personnelle en complétant le 5 km de Miramichi en 15min24.

Briser la barre des 15 minutes, c’est justement l’objectif un brin fou qu’il s’est donné pour dimanche.

«Casser la barre des 15 minutes, c’est un rêve que j’aimerais accomplir. J’aimerais bien avoir une telle réalisation sur mon curriculum vitae. Sur piste, j’ai déjà brisé les 1min50 au 800m et les 9min au 3000m, alors j’aimerais bien ajouter un chrono de moins de 15 minutes au 5 km sur route», confie-t-il.

Outre Jean-Marc Doiron (Moncton) et Paul Gallant (Dieppe), huit autres coureurs du Nouveau-Brunswick prendront part aux Championnats canadiens du 5 km.

Chez les hommes, on retrouvera bien sûr Lee Wesselius (River Glade), mais également le récent vainqueur du Demi-marathon de Saint-François Mohamed Aagab (Saint-Léonard), de même qu’Evan Arsenault (Saint-Jean) et le jeune Isaac MacLean (Moncton).

Chez les dames, elles sont dans l’ordre Meghan Duffy (Miramichi), Sophie Black (Dieppe), Rochelle Johnson (Moncton) et Julia Reid (Fredericton).

En bref…

Le départ masculin pour l’élite sera donné à 11h15 et celui des femmes à 11h45…

Le record canadien du 5 km chez les hommes appartient depuis quelques mois au Québécois Charles Philibert-Thiboutot. Le 16 avril dernier, Philibert-Thiboutot a réalisé un chrono de 13min35 à Boston…

Chez les dames, c’est aussi une Québécoise qui détient la marque nationale. En 2004, Émilie Mondor a réussi un temps de 15min16 à Chula Vista, en Californie. Mondor, qui a pris part aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004, est malheureusement décédée en 2006 dans un accident d’automobile alors qu’elle n’était âgée que de 25 ans…

On retrouve six athlètes olympiques parmi les hommes et les femmes élites. Il s’agit de Julie-Anne Staehli, Regan Lee, Erin Teschuk et Alycia Butterworth. Chez les hommes, ils sont Luc Bruchet et John Gay…

À noter que les Championnats canadiens des maîtres du 5 km seront aussi présentés dimanche matin à Moncton…

Les records provinciaux du 5 km sont la propriété de Joël Bourgeois (14min12 en 2003) et Patty Blanchard (16min1 en 1993)…

Le départ et l’arrivée se feront à l’intersection de la rue Downing et du boulevard Assomption, située derrière le bâtiment de la Croix Bleue…

À noter que les spectateurs peuvent assister gratuitement aux courses, stationnement inclus. Outre le départ et l’arrivée, les spectateurs sont fortement encouragés à se présenter au passage entre les rues Lutz et Foundry, où ils pourront voir passer les athlètes à quatre reprises…

Comme la course sera diffusée en direct (et gratuitement) sur le web, il est également suggéré aux spectateurs d’avoir leur portable avec eux afin de suivre la course en totalité…

Dimanche matin, il y aura aussi une course de 5 km pour tous, de même qu’une épreuve de 1 km pour les enfants âgés de 12 ans et moins…

À noter que le marathon et le demi-marathon Resurgo auront lieu samedi matin…

Toujours samedi, Patty Blanchard sera honorée pour son intronisation au Temple de la renommée des maîtres canadiens. Le banquet aura lieu à l’hôtel Delta Beauséjour…