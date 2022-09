Le Blizzard greffe un vétéran à l’arrière

Avec huit défenseurs au camp, dont trois recrues de 16 ans repêchés en juillet, il était assez évident que le Blizzard d’Edmundston allait se tourner vers le marché des transactions pour faire au moins un autre ajout avant le lancement de la saison régulière. C’est ce que le DG Steve MacPherson vient de faire en allant chercher Timothy Porter.

Porter, un grand gaucher de 19 ans qui s’affiche à 6 pieds 2 pouces et 181 livres, a été acquis des Thunderbirds de Soo, de la Northern Junior Hockey League (NOJHL) contre des considérations futures.

Le Néo-Écossais n’aura toutefois fait que passer au sein du circuit ontarien puisque les Thunderbirds l’avaient acquis lundi des Bearcats de Truro pour mettre la main sur le franco-ontarien Kelsey Ouellet.

La saison dernière, Porter a accumulé un but et trois mentions d’aide en 30 rencontres à Truro. Il a ajouté un but en 15 parties éliminatoires.

Porter est toutefois capable d’en donner davantage en attaque, lui qui a obtenu 23 buts, dont sept buts, avec les Weeks Major de New Glasgow dans le circuit des moins de 18 ans de la Nouvelle-Écosse en 2020-2021.

«Porter va être en mesure de nous aider dans les deux extrémités de la patinoire», affirme MacPherson, qui tentera probablement d’ajouter un autre défenseur d’expérience dans les prochaines semaines.

Pour l’instant, la brigade défensive du Blizzard est composée du joueur de 20 ans Brandon Casey, des arrières de 19 ans Timothy Porter, Jesse Chamberlain et Olivier Beaudoin, du jeune vétéran de 18 ans Jacob Long et du 17 ans Jean-Philip Boudreau.

Le Blizzard est par ailleurs toujours dans l’attente d’une heureuse nouvelle concernant l’attaquant de 20 ans Patrick LeBlanc. Steve MacPherson espère connaître les intentions de l’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent dans la prochaine semaine.

Rappelons que le Blizzard disputera deux autres parties préparatoires contre les Tigres de Campbellton, vendredi et samedi.

D’autre part, quelques autres transactions ont été réalisées dans les derniers jours dans la LHM.

Les Red Wings de Fredericton ont échangé le gardien Frédéric Duteau-Labonté aux Timberwolves de Miramichi pour des considérations futures.

Les Red Wings ont par contre fait l’acquisition de l’attaquant Nolan Stewart. En retour, les Western Capitals de Summerside obtiennent un choix de 5e ronde en 2023 et une sélection de 3e tour en 2024.

Enfin, les Bearcats de Truro ont cédé l’attaquant Bailey Shortall aux Lumberjacks de South Shore. Ce troc vient compléter l’échange du 15 juillet dernier, alors que les Lumberjacks avaient envoyé le défenseur Ryan Maynard aux Bearcats contre un choix de 7e tour et des considérations futures.