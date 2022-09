Les Castors composeront avec 13 vétérans

Dans le sport scolaire, surtout quand ça implique une équipe, un championnat provincial entraîne souvent une reconstruction. C’est justement le constat que fait l’entraîneur-chef de la formation de football des Castors de l’école Sainte-Anne de Fredericton, Steve Drisdelle.

Les Castors, qui ont remporté leur première bannière provinciale de football en novembre contre les Olympiens de l’école L’Odyssée de Moncton, vont entamer la saison 2023 avec un alignement composé de 23 recrues.

«Nous n’avons que 13 vétérans de retour, affirme Steve Drisdelle. Nous sommes donc en reconstruction.»

On le serait à moins quand on perd des joueurs de la trempe du quart-arrière Olivier Laplante, les porteurs de ballon Henry Mason et Zachary Thériault, le receveur de passe Jonah Lockhart, ainsi que les trois piliers de la ligne offensive, Samuel Williams, Samuel Craft et Nico Seamans.

Steve Drisdelle croit tout de même son club en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires.

«Nous devrons gagner quatre ou cinq de nos huit parties de la saison régulière et je crois que c’est possible, révèle Drisdelle. C’est difficile de dire où nous nous situons quand nous n’avons pas encore vu les autres équipes, mais je crois que nous allons être compétitifs.»

«Nous n’aurons peut-être pas de grandes vedettes, mais nous allons composer par le travail et l’effort pour avoir du succès», mentionne celui qui se dit fortement encouragé par le présence de 36 joueurs dans l’alignement, du jamais vu dans l’histoire de l’équipe.

Les valeurs sûres des Castors sont le quart-arrière Elliott Doucet, le porteur de ballon et secondeur Marc LeBlanc, le secondeur Kieran McDonald, l’arrière défensif JP Pardons et le receveur de passe Mathis Banville.

Les autres vétérans de retour sont les joueurs de ligne Alexander Clark, David Gihana, Alex Hétu et Joshua Deschênes, les arrières défensifs Colin Steeves, Colin Conrad et Gabriel Doyon, de même que le receveur de passe et arrière défensif Colin Holleran.

«Nous allons faire de notre mieux pour participer aux séries. Mais le plan est surtout d’être dans le coup à nouveau l’an prochain pour aller chercher un autre championnat», souligne Steve Drisdelle.

Les Castors entament leur saison régulière vendredi soir en accueillant les Olympiens au terrain Scotia-Sud sur le coup de 19h.

Six autres parties sont à l’affiche en fin de semaine dans la Ligue de football des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick dont les Matadors de Mathieu-Martin qui accueillent les Highlanders de Bernice MacNaughton, vendredi, à 19h.