Arseneau et Boivin triomphent à Tracadie

Zéro Excuse Sports a couronné des nouveaux champions, dimanche, dans les deux épreuves du 10 km de Tracadie.

Ainsi, les vétérans Sylvain Arseneau, de Petit-Rocher, et Nathalie Boivin, de Bathurst, ont prouvé aux plus jeunes qu’ils avaient encore de l’essence dans le réservoir dans la course de 10 km.

Arseneau a gagné en 39min19 pour devancer par 36 secondes Guillaume Blanchard, de Caraquet (39min55). La médaille de bronze est allée à Patrick Jones, de Lamèque (43min19).

Chez les dames, Nathalie Boivin a complété la course en 47min13. Le top-3 comprend aussi Louise Thibodeau, de Beresford (48min19), et Andreea Bourgeois, de Shippagan (50min57).

Du côté de l’épreuve de 5 km, Tristan Lepage, de Bathurst, et Hélène Hall, de Saint-Isidore, ont triomphé.

Tristan Lepage l’a emporté en 18min44, soit 18 secondes de mieux que son frère Samuel qui a complété la course en 19min02. Le quinquagénaire Gaétan Chiasson, de Caraquet, a pris le troisième échelon en 20min30.

Pour sa part, Hélène Hall a terminé sa course en 24min20, 36 secondes devant Andrée-Anne Fournier, de Paquetville (24min56). La troisième place est allée. Abiguelle Duguay, de Petite-Lamèque (25min38).