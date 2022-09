Deux records personnels pour Marc Arseneau à Montréal

Se sentant trop fatigué, Marc Arseneau a bien failli déclarer forfait, samedi, à moins de 24 heures du Triathlon de Montréal. Le triathlète de Bathurst, qui participait à l’épreuve du demi-esprit, une compétition qui se situe entre le demi-ironman et le plein ironman, a finalement pris le départ et les résultats sont pour le moins heureux.

Arseneau a non seulement réussi à se qualifier pour les Mondiaux de longue distance ITU, qui auront lieu à Ibiza, en Espagne, le 7 mai, mais il a aussi trouvé le moyen d’établir deux records personnels. Pas si mal pour un petit vieux de 54 ans qui, comme le bon vin, continue de s’améliorer.

Arseneau a ainsi brisé pour la première fois la barre des 4h30 dans ce demi-esprit qui comprend 3 km de nage en eau libre, 120 km de vélo et 30 km de course à pied. Il a terminé la course en 4h25min56, soit un peu plus de huit minutes que son ancienne marque. C’est toutefois sa performance au vélo qui retient le plus l’attention, alors qu’il a brisé son ancien record personnel, tenez-vous bien, par 10 minutes. Son record, qui était de 2h19min sur 120 km, est désormais de 2h09min.

«J’étais tellement fatigué cette semaine que j’ai presque annulé hier (samedi). Je dirais qu’avec la ressource physique que j’avais ce matin, mon exécution pendant la compétition était presque parfaite. Au vélo, j’ai roulé à une vitesse moyenne de 43,5 km/h», raconte Arseneau.

«Ça me qualifie pour le Mondial ITU de longue distance en mai et ma conjointe ne trouve pas ça plate du tout, poursuit-il en riant. C’est la deuxième fois que je participe au Mondial du demi-esprit. La première fois c’était en 2018 au Danemark et Denise Nadeau-Landry, d’Edmundston, était également là avec moi.»

À savoir où il puise toute cette énergie pour continuer de s’améliorer, il répond que tout repose dans l’entraînement.

«Quand j’ai débuté dans le triathlon je n’étais pas vraiment sérieux. Maintenant, c’est différent. Je sais ce que je dois faire pour bien me préparer. Le pire c’est que je suis persuadé qu’il y a encore de la place pour l’amélioration. Je dis toujours que l’amélioration vient dans sa capacité de contrôler le mal. Il faut le bloquer. Ça se passe dans la tête. Pour continuer, il faut que les excuses qui te poussent à ralentir deviennent moins importantes que les raisons pour continuer», révèle-t-il.

Marc Arseneau a complété son demi-esprit en courant les 30 km de course à pied en 1h43min22.

À noter que Brad McLellan, lui aussi de Bathurst, a très bien fait dans le duathlon sprint. McLellan a pris le 10e rang grâce à un chrono de 1h05min24. Ça lui a permis de prendre la deuxième place dans son groupe d’âge (45 à 49 ans).