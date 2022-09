Dynamophilie: Karine St-Coeur triomphe à Moncton

Si Karine St-Coeur est capable de faire mieux, elle n’en a pas moins démontré son grand talent, vendredi, lors des Championnats de l’Est canadien de dynamophilie présentés au Crowne Plaza de Moncton.

La dynamophile de Tracadie, âgée de 20 ans, a non seulement triomphé chez les 52 kg dans la division junior, mais elle a aussi été choisie la meilleure athlète junior toutes catégories de poids confondues.

St-Coeur a complété la compétition avec un total de 332,5 kg, à seulement 7,5 kg de son record personnel de 340 kg.

«Avec tous les trucs qui sont arrivés dans les derniers mois, avec entre autres ma graduation, mes deux déménagements et mes débuts à l’université, mes objectifs ont changé. Je ne me suis donc pas présentée ici à mon peak, comme nous l’avions décidé mon entraîneur (Cullen Fraser) et moi. En même temps, je tenais à venir ici parce que ça faisait longtemps que le Nouveau-Brunswick n’avait pas accueilli une compétition aussi importante», affirme-t-elle.

«Bien que l’idée était davantage de décompresser sans me fixer des attentes en venant ici, j’ai malgré tout obtenu de bons résultats. J’ai même égalé mon record personnel en flexion sur jambes (squat) avec une charge de 125 kg», confie St-Coeur.

La médaillée de bronze des Mondiaux de Halmstad, en Suède, justement en flexion sur jambes, a par ailleurs soulevé 145 kg au soulevé de terre (deadlift) et 62,5 kg au développé couché (bench press). Ses marques personnelles pour ces deux autres épreuves sont respectivement de 147,5 kg et de 67,5 kg.

«Dans les prochains mois, je vais me concentrer sur ma préparation en vue des Championnats canadiens qui auront lieu le 13 février en Colombe-Britannique. J’espère y obtenir ma qualification pour les Mondiaux juniors qui se tiendront en Roumanie l’été prochain (24 août au 3 septembre)», ajoute-t-elle.

Karine St-Coeur a triomphé dans la division junior chez les 52 kg, vendredi, aux Championnats de l’Est canadien de dynamophilie présentés à Moncton. – Gracieuseté Karine St-Coeur pose en compagnie de son entraîneur Cullen Fraser après sa victoire aux Championnats de l’Est canadien de dynamophilie présentés à Moncton. – Gracieuseté Karine St-Coeur pose en compagne du champion toutes catégores confondues chez les garçons d’âge junior, Jacob Pickel. – Gracieuseté

Plusieurs médailles pour le Nouveau-Brunswick

Karine St-Coeur n’est pas la seule Néo-Brunswickoise qui se soit hissée sur la plus haute marche du podium, vendredi, au Crowne Plaza de Moncton, où étaient présentés les Championnats canadiens de dynamophilie.

Outre St-Coeur, Catherine Baril a elle aussi triomphé chez les 63 kg dans la division sub-junior.

Baril a soulevé un total de 292,5 kg, soit 122,5 kg en flexion de jambes 57,5 kg au développé couché et 120 kg au soulevé de terre.

Dans la division maîtres, Gillan Goldie (69 kg, M-1) et Anna Allebone (76 kg, M-3) ont elles aussi triomphé.

Les garçons ne sont pas en reste avec une fort belle récolte.

Chez les plus jeunes, Jean-Michel Boudreau, Zach Thériault et Jacob Pickel sont tous parvenus à remporter l’or dans leur catégorie respective.

Boudreau, qui compétitionnait chez les 83 kg dans la division sub-junior, a remporté l’or en soulevant un total de 532,5 kg, soit 195 kg en flexion de jambes, 130 kg au développé couché et 215 kg au soulevé de terre.

Thériault, lui, qu’on retrouvait chez les 105 kg dans la division sub-junior, a terminé la compétition après avoir soulevé un total de 595 kg, soit 227,5 en flexion de jambes, 137,5 kg au développé couché et 252,5 kg au soulevé de terre.

Enfin, Pickel, chez les 93 kg dans la division junior, a terminé sa journée de travail avec un total de 742,5 kilos, soit 267,5 en flexion de jambes, 180 kg au développé couché et 295,0 kg au soulevé de terre. Pickel a été choisi le meilleur compétiteur chez les hommes, toutes catégories confondues.

Dans la division maîtres, Stéphane Dupont (120 kg, M-1), Peter Michaud (120 kg, M-2), Jeffrey Cormier (83 k, M-1) et Jason Johnson (74 kg, M-1) l’ont emporté dans leur catégorie de poids respective.

Michaud a été particulièrement dominant avec un total de 687,5 kg soulevés, soit 260 kg en flexion de jambes, 152,5 kg au développé couché et 275,0 kg au soulevé de terre.

Dans la division ouverte, Steve Cormier (93 kg) et Guillaume LeBlanc (83 kg) l’ont également emporté dans leur catégorie de poids respective.

À noter que Logan Reynolds (74 kg, sub-junior), Macayle Whyte (93 kg, junior), Brendan Crocker (83 kg, maîtres M-1) et Nicolas Tremblay (105 kg, ouverte) ont pour leur part mis la main sur une médaille d’argent. Adam Proud (93 kg, ouverte) et Mark Totten (105 kg, ouverte) ont de leur côté terminé sur la troisième marche du podium.