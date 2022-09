Flanagan rate le record par trois secondes

Trois petites secondes. C’est tout ce qui manquait à l’Ontarien Ben Flanagan pour égaler le record canadien du 5 km, dimanche, sur le boulevard Assomption de Moncton.

Le 16 avril dernier, le Québécois Charles Philibert-Thiboutot a réalisé un temps de 13min35, à Boston, pour établir une nouvelle marque nationale sur cette distance. Dimanche matin, Flanagan a terminé en 13min38.

Le Britanno-Colombien John Gay a lui aussi complété l’épreuve sous la barre des 14 minutes, soit en 13min58.

La troisième place, chaudement disputée, est allée à l’Ontarien Andrew Alexander qui a terminé en 14min06. Ont suivi tout près, aussi bien dire à la queue-leu-leu, le Britanno-Colombien Lucas Bruchet (14min08), l’Ontarien Mitchell Ubene (14min09), le Britanno-Colombien Justin Kent (14min10) et l’Ontarien Connor Black (14min15).

En huitième position, le Néo-Brunswickois Lee Wesselius a à son tour franchi le fil d’arrivée en 14min20.

«Je suis content de comment les choses ont été, révèle le coureur de River Glade. J’espérais être en mesure de battre la marque provinciale (Joël Bourgeois, 14min12), mais ça n’a pas fonctionné. Mais avec la chaleur et le fait que j’ai été malade avec des maux à l’estomac plus tôt cette semaine, je ne peux pas vraiment me plaindre.»

Après les Ontariens Tristan Woodfine (14min21), Kyle Grieve (14min28) et Dylan Alick (14min36) un deuxième Néo-Brunswickois s’est présenté au finish en 14min39.

C’est la deuxième fois dans l’histoire de la province que deux coureurs de la province terminent une course de 5 km sous la barre des 15 minutes. Il y a quatre ans, Wesselius et Matt McNeil avaient eux aussi réalisé l’exploit lors de l’épreuve The Pirate 5K à Hanwell.

«Je suis bien content de ma course, même si j’avais comme objectif d’être plus proche des 14 minutes», affirme Aagab qui, après avoir vécu quelques années à Saint-Léonard, est désormais un citoyen de Campbellton.

«Ç’a été serré avec Lee et quelques autres gars, mais ils m’ont tous dépassés vers la fin. Les derniers mètres d’une course n’ont jamais été ma spécialité», lance-t-il en riant.

«J’ai quand même beaucoup appris aujourd’hui en courant avec tous ces rapides coureurs. Ça va m’aider pour l’avenir», ajoute Aagab.

Les quatre autres coureurs du Nouveau-Brunswick inscrits dans la course, bien qu’ils ont affiché des chronos forts respectables, ont pris les quatre dernières places parmi les 25 athlètes qui ont pris le départ. Il s’agit d’Evan Arsenault, de Quispamsis (15min55), Paul Gallant, de Dieppe (16min15), Jean-Marc Doiron, de Moncton (16min26), et Isaac MacLean, lui aussi de Moncton (16min51).

«Je suis satisfait mais si j’aurais aimé obtenir un meilleur temps, ou du moins briser mon record personnel (15min35), indique Arsenault. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre de cette course parce que je n’avais pas fait de compétition depuis juin. En fait, j’ai dû manquer plusieurs semaines après m’être fracturé une vertèbre du cou dans un accident de voiture le 6 juillet dernier. J’ai donc dû prendre une pause et je tente toujours de retrouver ma forme d’avant. Je fais actuellement de la physiothérapie et je ne suis pas encore à 100%. Pour tout dire, je me sens en bien meilleure forme pour un marathon que pour une épreuve de 5 km. D’ailleurs, je planifie de prendre part au Marathon de Québec le 2 octobre.»

Chez les dames, la victoire est allée à l’Ontarienne Julie-Anne Stahli, qui a complété la distance en 15min55.

Deux autres coureuses de l’Ontario complètent le podium, soit Erin Teschuk (16min06) et Cleo Boyd (16min12).

À noter également les performances de la Britanno-Colombienne Regan Yee (16min28) et de l’Ontarienne Sasha Gollish (16min45).

Les quatre Néo-Brunswickois ont terminé en dernière position avec des temps respectables, soit Meghan Duffy, de Miramichi (19min10), Sophie Black, de Dieppe (19min29), Julia Reid, de Fredericton (19min35), et Rochelle Johnston, de Moncton (21min30).

Le podium masculin, Ben Flanagan (centre), John Gay (à droite) et Andrew Alexander, au championnat canadien de 5 km sur route, le dimanche 11 septembre 2022, à Moncton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Le départ des hommes au championnat canadien de 5 km sur route, le dimanche 11 septembre 2022, à Moncton. Le gagnant Ben Flannagan est à gauche. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Le peloton de tête à la mi-course, Ben Flanagan, John Gay, Andrew Alexander et Connor Black, au championnat canadien de 5 km sur route, le dimanche 11 septembre 2022, à Moncton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Le trio de tête et le podium, toutes Ontariennes, Julie-Anne Staehli (1re), Erin Teschuk (2e) et Cleo Boyd (3e), à la mi-course du championnat canadien de 5 km sur route, le dimanche 11 septembre 2022, à Moncton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Les autres courses

Dans la course ouverte de 5 km, c’est le Québécois Antonin Giguère qui s’est imposé en 16min16. Il a devancé les Néo-Écossais Ian Holdway et Jeff Gorman, tous deux auteurs d’un chrono de 16min29.

Mathieu Hébert, de Moncton (17min00), et l’Ontarien Matthew Feltham (17min27) complètent le top-5.

Quatre autres coureurs sont parvenus à briser la barre des 18 minutes, soit Justin Young, de Fredericton (17min28), Dante Cormier, de Riverview (17min29), l’Ontarien Jason Lacombe (17min30) et le Néo-Écossais Mike Juurlink (17min55).

Du côté féminin, Isabelle Turner, d’Oromocto, a triomphé en 18min38. Elle était accompagnée sur le podium de Paula Keating, de Miramichi (18min52), et Anouk Doiron, de Moncton (18min57). Hannah Lipton Levyssohn (19min32) et Suzanne Myers (19min35), toutes deux de Moncton, complètent le top-5.

À noter la brillante performance du septuagénaire Raymond Caissie qui a complété la course en 20min25. Idem pour le Robert Jackson, un sexagénaire de Fredericton, qui a terminé la course en 19min12.

Samedi, dans l’épreuve du marathon, Kevin Aubé-Doucet, de Beresford, l’a emporté en 3h09min05. Il a devancé au fil d’arrivée Brianna Sao, de Harvey (3h23min08) et Rachelle St-Coeur, de Dieppe (3h30min21).

Toujours samedi, cette fois-ci au demi-marathon, le Montréalais Philippe Bélanger (1h25min42) et la Néo-Écossaise Stacy Chesnutt (1h35min28) ont triomphé.