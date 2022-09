Le N.-B. bien représenté dans le junior majeur

Quarante-trois Néo-Brunswickois sont parvenus à se tailler un poste au sein de l’une des 18 formations de la LHJMQ, pour la saison 2022-2023 qui va s’amorcer le 22 septembre au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

De ce nombre, on retrouve entre autres les Acadiens Marc-André Gaudet des Saguenéens de Chicoutimi, Nicolas Savoie des Remparts de Québec, ainsi que Samuel Savoie et Cole Cormier des Olympiques de Gatineau.

Ces derniers ne sont toutefois pas les seuls joueurs de premier plan qui évolueront dans le circuit, puisqu’on y retrouvera également les Josh Lawrence de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Evan Nause des Remparts, Dyllan Gill des Huskies de Rouyn-Noranda, Kale McCallum des Foreurs de Val-d’Or, Cole Huckins du Phoenix de Sherbrooke et Peter Reynolds des Sea Dogs de Saint-Jean.

Dawson Stairs des Islanders de Charlottetown, Sam Oliver et Drew Elliott des Voltigeurs de Drummondville et Dylan MacKinnon des Mooseheads de Halifax sont parmi d’autres joueurs à surveiller cette saison.

Il sera également intéressant de suivre la progression des recrues Spencer Gill, de l’Océanic de Rimouski, Luke Patterson, des Eagles du Cap-Breton, Gabe Smith et Preston Lounsbury, des Wildcats de Moncton, Jérémie Richard, des Sea Dogs, Jack Martin, des Mooseheads, et Philippe Collette, du Titan d’Acadie-Bathurst. À noter que tous ces jeunes, à l’exception de Smith, ont aidé les Flyers de Moncton à remporter la coupe Telus (championnat canadien des moins de 18 ans) le printemps dernier.

Le Drakkar de Baie-Comeau et les Cataractes de Shawinigan sont les deux seules formations qui ne comptent sur aucun joueur d’ici dans leur alignement.

De David à Goliath

Chaque nouvelle saison est aussi l’occasion de dévoiler la liste des hockeyeurs qui pourront se targuer d’être les plus grands, les plus gros, les plus petits et les plus légers.

Ainsi, il est bon de savoir que pas moins de 32 joueurs de 6 pieds 4 pouces et plus vont amorcer la saison.

Les deux géants seront toutefois les défenseurs Carter Ansems, des Saguenéens, et Maverick Lamoureux, des Voltigeurs. Ansems, un ancien du Titan, mesure pas moins de 6 pieds 8 pouces, soit un pouce de mieux que Lamoureux.

À 6 pieds 6 pouces, on retrouve le Néo-Brunswickois Matteo Mann, des Saguenéens, Charles Côté, de l’Océanic, et Milo Roelens, du Phoenix.

Le joueur le plus lourd est toutefois le Tchèque Marcel Marcel, des Olympiques, qui fait osciller le pèse-personne à 244 livres du haut de ses 6 pieds 4 pouces.

Francis Woods, des Foreurs, vient de deuxième place avec ses 225 livres.

Par ailleurs, le joueur le plus petit est l’ailier droit Justin Côté, des Voltigeurs, qui mesure 5 pieds 6 pouces. Neuf autres sont à 5 pieds 7 pouces, dont l’arrière Thomas Peat, du Titan, et l’attaquant Vincent Labelle, des Wildcats.

Celui qui revendique le titre de joueur le plus léger de la ligue est Colby Huggan de l’Armada, avec ses 143 livres, une livre de moins que ce qu’affiche sur le pèse-personne Jérémy D’Astous des Cataractes de Shawinigan.

Le joueur le plus âgé de la LHJMQ est le défenseur Lori Rafanomezantsoa des Cataractes, qui célébrera son 21e anniversaire le 5 janvier, soit un jour plus tôt que l’attaquant Stéphane Huard Jr. du Phoenix.

À l’opposé, le plus jeune est l’attaquant Reece Peitzsche, des Mooseheads, qui n’aura 16 ans que le 8 décembre prochain.

Les joueurs du Nouveau-Brunswick dans la LHJMQ