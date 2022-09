Walter Williams sera intronisé

Walter Williams, un marathonien qui s’est illustré sur les scènes provinciale et nationale pendant cinq décennies, sera intronisé au Temple de la renommée de Course Nouveau-Brunswick à titre posthume.

Originaire de Minto, Walter Williams ira ainsi rejoindre au panthéon son grand ami Billy Best, intronisé en 2011. Williams et Best se sont connus sur les bancs d’école au milieu des années 1950.

Pendant sa carrière de coureur, Williams a complété 46 marathons, dont 26 sous la barre des trois heures. Son meilleur chrono demeure toutefois les 2h28min20 réalisés au Marathon de Boston.

En 1961, il a également couru le mile en 4min20 lors des Championnats de l’Est canadien pour terminer en deuxième position derrière le meilleur coureur au pays, Bruce Kidd, qui sera d’ailleurs nommé l’athlète par excellence au pays en 1961 et en 1962.

Parmi les autres exploits de Walter Williams, notons sa victoire devant la grande vedette locale de l’époque, George Gallant, qu’il réussit à battre par plus de 100 verges dans une course de 8,5 miles. Williams n’était alors âgé que de 17 ans.

Parmi ses autres faits d’armes, on retrouve un titre de champion canadien au mille et un autre en cross-country, chaque fois au niveau des écoles secondaires.

Outre le marathon et les autres courses sur route, Walter Williams a également pratiqué l’athlétisme et le cross-country.

La cérémonie aura lieu le 19 novembre à Fredericton.