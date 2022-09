Le chandail de Thomas Beauregard bientôt retiré?

Comme le Titan d’Acadie-Bathurst célèbre sa vingt-cinquième saison d’opération, les chances sont bonnes pour que l’organisation en profite pour retirer quelques chandails dans les prochains mois. Les rumeurs vont d’ailleurs bon train au sujet de deux anciennes gloires de l’équipe qui ont fait la pluie et le beau temps au milieu des années 2000, Mathieu Perreault, qui a récemment annoncé sa retraite après 13 saisons dans la LNH, et Thomas Beauregard.

Le journal a justement rejoint Beauregard, mercredi matin, afin de savoir si l’ex-numéro 28 avait eu vent des rumeurs le concernant.

«C’est quelque chose qui a été discuté l’an dernier. J’avais eu un appel de Sylvain (Couturier) et ça n’avait pas été plus loin que ça. Mais si c’est pour arriver, c’est sûr que ce serait un bel honneur. J’en serais très ému. Bathurst, ç’a toujours été mon équipe. J’y ai joué mes cinq années junior et c’est même à Bathurst qu’a eu lieu mon année de repêchage», confie Beauregard.

Quand on regarde les statistiques accumulées par le prolifique marqueur, il ne fait aucun doute qu’il possède la feuille de route pour mériter une pareille distinction. En 256 rencontres, Beauregard a inscrit 154 buts, 140 passes et 294 points.

«Honnêtement, ce n’est pas quelque chose que je pensais possible. Si tu regardes les gars qui reçoivent un tel hommage partout dans la ligue, ce sont surtout des gars qui ont eu de belles et longues carrières dans la LNH. À Bathurst, Roberto (Luongo) et Patrice (Bergeron) sont les deux seuls qui ont vu leur chandail retiré jusqu’ici et, même s’ils n’ont pas joué longtemps avec le Titan, c’est très mérité. Patrice est sans aucun doute le meilleur joueur de hockey en provenance du Québec des 15 dernières années», dit-il.

Beauregard a entamé sa carrière junior en même temps que Bergeron pendant la saison 2002-2003. Ils étaient d’ailleurs les deux plus jeunes joueurs de l’équipe.

«J’avais 16 ans et Patrice en avait 17. Je suis content d’avoir eu la chance de jouer avec Patrice. Je me souviens que l’équipe avait perdu en finale au printemps de 2002 et qu’elle voulait reproduire la même chose cette saison-là. Le Titan était même allé chercher Jean-Philippe Côté aux Fêtes pour nous aider. J’ai appris beaucoup cette saison-là avec les Olivier Filion, Jonathan Ferland, Janis Sprukts et Patrice, entre autres. Malheureusement, nous n’avons pas eu le parcours attendu en étant éliminé en deuxième ronde des séries», mentionne-t-il.

Après une modeste campagne de 18 buts et 46 points la saison suivante, Beauregard a vu son année de 18 ans tourner au cauchemar quand il s’est brisé le genou droit lors du cinquième match du calendrier.

«Ç’a été très difficile d’apprendre en septembre que je ne jouerais plus de la saison. Il y avait beaucoup d’attentes à mon endroit de la part de l’équipe, mais aussi des partisans. Ils me voyaient marquer beaucoup de buts. Je voulais aussi profiter de cette saison pour faire comprendre aux clubs de la LNH qu’ils avaient commis une erreur en ne me repêchant pas», raconte-t-il.

Il reviendra néanmoins en grande forme pour la saison suivante et enfilera 46 buts, quatre de moins que Mathieu Roy et Olivier Labelle.

«Nous avions toute une équipe, se rappelle-t-il. C’est mon plus grand regret. Nous avons finalement subi l’élimination devant les Remparts en demi-finale. Nous avons en fait été battus par (Alexander) Radulov. C’était tout un joueur lui aussi.»

C’est toutefois à l’âge de 20 ans que Beauregard a offert sa meilleure campagne en accumulant pas moins de 71 buts et 124 points. Il formait à cette époque un duo incroyable avec Mathieu Perreault, complété parfois de Martin Bartos ou encore de Dany Massé.

«Mathieu et moi nous avions une belle chimie. Il était tellement un bon passeur. Ce n’est pas pour rien qu’il a eu une si belle carrière dans la LNH», indique-t-il.

Après près d’une dizaine de saisons dans les circuits professionnels mineurs (ECHL, AHL, CHL), Beauregard a disputé deux campagnes en Europe (Suisse et Autriche) avant de venir terminer sa carrière dans la Ligue Nord-Américaine. Il a accroché ses patins au terme de la saison 2019-2020 en tant que porte-couleurs des Éperviers de Sorel-Tracy.

«Quand la pandémie a éclaté en 2020, j’ai décidé de me faire opérer à mon genou gauche. Ça faisait deux ans que je jouais avec la douleur et j’étais tanné. Ça me faisait alors trois opérations aux genoux, les deux dernières à mon genou gauche. Pendant la pandémie, j’ai finalement pris la décision d’arrêter le hockey. Mon fils Arthur va avoir 5 ans en octobre et il va commencer le hockey cet automne. Je vais me tenir occupé avec ça», termine le meilleur buteur dans l’histoire du Titan d’Acadie-Bathurst.

Questionné sur les rumeurs entourant les retraits des chandails de Beauregard (28) et Perreault (16), le directeur du marketing JD Boudreau n’a pas voulu commenter, se contentant de dire que des annonces seront effectuées sous peu au sujet des festivités du 25e anniversaire de l’équipe à Bathurst.

En bref…

Outre Thomas Beauregard et Mathieu Perreault, plusieurs autres anciens du Titan sont des candidats sérieux pour être immortalisés dans les hauteurs du Centre régional K.-C.-Irving. Il y a bien sûr Olivier Filion, mais également François Beauchemin, Jonathan Girard, Mathieu Benoit, Adam Russo, Bruno Gervais, Zach O’Brien et, plus près de nous, Jeffrey Viel et Noah Dobson…

Seulement trois joueurs ont disputé cinq saisons dans l’uniforme du Titan d’Acadie-Bathurst. En plus de Beauregard, on retrouve Jordan Clendenning, qui a disputé la moitié de sa saison de 20 ans à Bathurst, et Logan Chisholm…