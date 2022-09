Yvon LeBlanc participera à la course qui porte son nom à Saint-Antoine

La cinquième édition de la course Yvon LeBlanc aura lieu le samedi 1er octobre à Saint-Antoine.

«Vraiment on a des coureurs qui viennent de partout au Nouveau-Brunswick, même des provinces avoisinantes», affirme l’agent communautaire au Village de Saint-Antoine, Joel Goguen. C’est sûr que l’année passée on n’a pas pu en avoir, mais cette année on reprend ça.»

Les parcours de course à pied ou de marche sont de un, trois, cinq ou quinze kilomètres. En milieu de semaine, 41 personnes étaient déjà inscrites aux courses.

«Le un kilomètre, c’est gratuit. On offre ça aux enfants qui veulent courir avec leurs parents. Cette année, on essaie aussi d’encourager les enfants ou personnes à besoins spéciaux qui sont en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. On veut les inclure», annonce Joel Goguen. Cinq personnes sont inscrites au kilomètre jusqu’à présent.

Cette année, les organisateurs ont ajouté une épreuve. «Le trois kilomètres, c’est en partenariat avec les Jeux de l’Acadie 50 ans et plus. Mais jusqu’à maintenant on n’a pas encore eu d’inscriptions», de dire l’agent communautaire.

Vingt-deux personnes sont déjà inscrites à la course de cinq kilomètres, et 14 participants prendront part pour l’instant à l’épreuve de 15 kilomètres. Les inscriptions pour ces deux courses se déroulent jusqu’au 30 septembre.

Le départ du quinze kilomètres aura lieu à 9h près du parc Gilbert-Léger. Deux départs prendront place à 10h, soit celui du cinq kilomètres sur la rue Principale et le trois kilomètres sur la rue Jeanne d’Arc. À 11h, ce sera au tour des participants du kilomètre de se dégourdir les jambes à partir du Centre communautaire.

Cette année, les profits de la course seront offerts à l’École Camille-Vautour afin de les aider à assurer la sécurité alimentaire de leur communauté scolaire.

Yvon LeBlanc

«Yvon était très en forme. C’était un enseignant en éducation physique, informe l’agent communautaire au Village de Saint-Antoine, Joel Goguen. Ils ont décidé de créer une course en son honneur. Il siège encore aux réunions et fait partie du comité.»

Le principal intéressé est encore touché aujourd’hui par le fait qu’une course porte son nom à Saint-Antoine. Il était lui-même un coureur invétéré qui a complété deux marathons au cours de sa vie, son premier à Charlottetown au cours des années 1989-1990, et le deuxième à Montréal en 1995. Les résidents de Saint-Antoine étaient habitués à le voir courir dans la municipalité.

Yvon LeBlanc a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 1999. Il se préparait pour les Jeux d’hiver du Canada à Corner Brook, à Terre-Neuve et Labrador. Il était entraîneur de l’équipe de gymnastique pour l’équipe du Nouveau-Brunswick qui se rendait à ces jeux.

Aujourd’hui il ne peut presque plus courir. «Je vais te donner un exemple, c’est comme Terry Fox, mais beaucoup moins bien», confie-t-il.

Il peut cependant marcher sur de très bonnes distances. «J’ai marché le quinze kilomètres dans la course Yvon LeBlanc. La première année, je l’ai marché, dit-il fièrement. Depuis ce temps-là, je fais seulement cinq kilomètres.»

Il prendra d’ailleurs le départ du cinq kilomètres, le 1er octobre prochain. «Ne t’attends pas à ce que je sois parmi les premiers, lance-t-il en blaguant. Normalement je suis le dernier de la course.»

Il réalise que le plus important, c’est de compléter l’épreuve, peu importe le rang qu’on termine.

Cette année, il lance un défi pour la course d’un kilomètre. «J’aimerais voir des grands-pères, des grands-mères et des grands-grands-parents participer. J’aimerais en avoir trois ou quatre de la même génération», admet-il.

Yvon LeBlanc est reconnaissant aujourd’hui de pouvoir encore faire beaucoup d’autres activités. «J’ai un boitage quand je marche, mais je peux marcher. Je peux faire de la charpenterie, mais ce n’est pas vite car la moitié de mon corps, le côté droite, travaille au ralenti», exprime l’homme de 69 ans.