Canadien: le défenseur Kaiden Guhle est prêt à reprendre l’action

Kaiden Guhle admet que la dernière saison a été longue pour lui et il n’était pas malheureux de rater la reprise du Championnat mondial de hockey junior en août afin plutôt de reprendre la forme et se préparer pour son saut dans les rangs professionnels.

Le défenseur avait participé au camp du Canadien de Montréal en septembre dernier. Au cours de l’hiver, il a été nommé capitaine d’Équipe Canada junior et a disputé deux matchs avant que le tournoi soit remis en raison des cas élevés de COVID-19. Guhle a aussi porté les couleurs des Raiders de Prince Albert avant d’être échangé aux Oil Kings d’Edmonton. Il a aidé ces derniers à gagner le championnat dans la Ligue de l’Ouest et a donc aussi participé à la Coupe Memorial.

La saison du choix de premier tour du Canadien en 2020, 16e au total, a donc pris fin le 24 juin. De plus, Guhle a traîné une blessure au bas du corps durant le parcours des Oil Kings en séries, puis à la Coupe Memorial.

«J’aurais probablement pris autant de temps de repos après cette longue saison (s’il n’avait pas été blessé), a souligné Guhle, après l’entraînement du Canadien à Buffalo, samedi. Nous avons voulu jouer de prudence. J’ai une autre longue saison devant moi.»

Guhle a raconté avoir recommencé à patiner à son arrivée à Montréal tôt en août. Le Canadien a décidé d’être patient avec lui au tournoi des recrues, ce week-end, et il n’a pas participé aux deux premiers matchs de l’équipe, deux défaites.

Le colosse de six pieds deux pouces et 205 livres jouera finalement dimanche midi, quand les espoirs du Tricolore affronteront ceux des Sénateurs d’Ottawa. Le premier choix du dernier repêchage Juraj Slafkovsky sera aussi de retour dans la formation du Canadien après avoir obtenu congé lors du deuxième match du tournoi.

«Je lui ai parlé (à Guhle) après l’entraînement et il est prêt à jouer, a confirmé l’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, qui supervise les espoirs du Canadien durant le camp des recrues. Il a eu trois bons entraînements cette semaine et il se sent bien.»

Guhle a assuré être parfaitement remis de sa blessure au bas du corps.

Il commencera dimanche sa quête vers un poste régulier chez le Canadien.

«C’est ça le plan. C’est pour ça que je suis venu tôt à Montréal, pour me remettre en forme, rencontrer le personnel, être mieux encadré. Je voulais être prêt pour le camp et cette lutte», a dit l’Albertain âgé de 20 ans.

«La décision finale ne m’appartiendra pas, elle revient plutôt au personnel, a-t-il ajouté. Moi, je me concentre sur ce que je contrôle, c’est-à-dire mon éthique de travail et mon attitude.»

Guhle a noté avoir amélioré son jeu offensif durant la dernière année. Il a été particulièrement productif en séries éliminatoires, récoltant huit buts et autant d’aides en 19 rencontres.

Il croit que le Canadien compte sur un noyau intéressant de jeunes défenseurs qui auront l’occasion de se développer ensemble.

«Nous avons été réunis pour une raison, a affirmé Guhle. C’est d’apprendre à connaître tout le monde et ils sont tous de bonnes personnes. Tant mieux si nous pouvons développer une cohésion à un jeune âge.»

Un joueur mature

L’une des phrases qui est revenue souvent dans les discussions au sujet de Guhle au cours du dernier hiver est à quel point il est prêt pour le hockey professionnel.

Selon Houle, cela se manifeste par la maturité de Guhle et ses qualités de meneur. Houle a toutefois ajouté que Guhle se retrouve dans la même position que les autres jeunes défenseurs qui visent un poste avec le Canadien.

«Comme tous les jeunes à cet âge-là, c’est une question de constance, a dit Houle. C’est la même chose pour (Arber) Xhekaj, (Mattias) Norlinder, (Justin) Barron, etc. S’ils peuvent démontrer qu’ils sont capables de jouer dans la LNH chaque jour, ils auront de bonnes chances de se tailler un poste.»

Et si jamais Guhle devait passer du temps avec le Rocket, dans la Ligue américaine de hockey, afin de peaufiner son jeu, il a assuré qu’il était prêt à le faire.

«Peu importe la décision, je vais l’appuyer», a-t-il conclu.