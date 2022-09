Daniel procure le gain aux Wildcats

Les Wildcats de Moncton ont marqué tous leurs buts dans les 40 premières minutes de jeu pour vaincre les Islanders de Charlottetown par la marque de 7 à 6, samedi, dans ce qui se voulait le dernier match préparatoire des deux formations.

C’est l’Acadien Alexis Daniel, également auteur d’une passe, qu’est revenu l’honneur d’inscrire le but vainqueur en fin de deuxième période.

C’est toutefois le vétéran Vincent Labelle qui a mené la charge avec deux buts et une passe. Miles Mueller, Charles Beaudoin, Thomas Auger et Yoan Loshing ont à l’instar de Daniel terminé leur soirée de travail avec un but et une mention d’aide.

La réplique des Islanders est venue des bâtons de Patrick LeBlanc (2-2), Keiran Gallant (2-1), Beren Simard-Sancy et Will Allen.

Vincent Filion et Jacob Steinman ont partagé le boulot devant la cage des Wildcats. Ils ont tous les deux alloué trois buts chacun.

Les Wildcats terminent le calendrier préparatoire avec un dossier de trois victoires, trois revers et deux défaites en prolongation ou fusillade.