Un top-10 pour Sophie Black à Antigonish

Sophie Black et Hannah Levyssohn, des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, ont toutes deux terminé dans le top-15 féminin, samedi, à la rencontre de cross-country de l’Université St. Francis Xavier d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse.

Dans une épreuve que les filles des X-Women ont dominé on ne peut plus clairement, avec sept des huit premières places, les deux représentantes du Bleu et Or sont parvenues à se faufiler parmi l’élite des provinces de l’Atlantique.

Black a pris le neuvième échelon grâce à un chrono de 32min40, alors que Levyssohn a terminé au 14e rang en 33min14.

«Je suis un peu surprise de mon classement, parce que je suis encore en train de chercher à retrouver ma force après avoir dû me soigner de la COVID-19 il y a quelques semaines», affirme Black.

«Je suis surprise, mais surtout heureuse. Mes attentes sont plus élevées cette année. Est-ce que je peux obtenir un top-5? C’est difficile à dire où je me situe dans tout ça parce qu’il manquait des bonnes coureuses samedi à Antigonish. Les filles de UNB n’étaient pas là, entre autres. Mais ce que je peux surtout pour cette année c’est de me qualifier pour les Championnats canadiens universitaires. C’est d’autant plus excitant qu’ils vont avoir lieu à Halifax», ajoute Sophie Black.

Damien Canal (123) a été le meilleur représentant des Aigles Bleus, à Antigonish, avec une 23e place. Gracieuseté: Bryan L. Kennedy Hannah Levyssohn (166) a pris le 14e rang, samedi, à l’épreuve de cross-country de l’Université St. Francis Xavier. Devant elle, on reconnaît Ava Stefanovch-Thomson de l’Université Acadia. – Graceuseté: Bryan L. Kennedy

Eileen Benoit et Allie Sandluck, des X-Women, ont dominé la course avec des temps identiques de 31min36. La troisième position est allée à Lauren Lowther, des Tigers de Dalhousie, en 31min46.

Cinq autres membres des X-Women ont suivi dans l’ordre, soit Breanna Sandluk (31min49), Caroline Aah (31min58), Caden Lee (32min19), Mairin Canning (32min29) et Julia Cameron (32min34).

Voici le classement des autres représentantes de l’U de M: Mylène Durette (33e, 36min44), Gabrielle Côté (35e, 37min30), Amélie Cormier (36e, 37min35), Myriam Cormier (37e, 37min40), Annie Clarke (41e, 38min05) et Elisabeth Vigneault (43e, 42min04).

À noter les 13e et 15e positions des Néo-Brunswickoises Hannah Trites (33min10) et Danielle Keefe (33min19), des Tigers.

Chez les garçons, Damien Canal a obtenu le meilleur classement des Aigles Bleus avec une 23e place en 28min37.

Julien Thibodeau (29min28) et Alain Lavoie (29min29) ont eux aussi réussi à se positionner dans le top-30 de la compétition.

La victoire est allée à Jacob Benoit, des X-Men, en 26min12). Will Cox, des Tigers (26min16), et Rory McGarvey, des Huskies de Saint Mary’s (26min18), l’ont accompagné sur le podium.

Voici les résultats des autres coureurs de l’U de M: Maxime Savoie (35e, 32min00), Yannick Dupuis (37e, 32min40) et Olivier Godin (40e, 34min42).