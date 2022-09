Daniel LeGresley termine au 306e rang au Ultra de Belle-Île-en-Mer

Daniel LeGresley aurait aimé obtenir un meilleur chrono, mais il n’en est pas moins peu fier de sa course. L’aventurier de Néguac, qui collectionne les épreuves d’endurance à travers le monde comme d’autres les cartes de hockey, vient d’ajouter l’Ultra des Vagues de l’événement Belle-Île en Trail à son impressionnant catalogue d’exploits.

Samedi, LeGresley a rallié les 81 kilomètres du parcours rocheux de la paradisiaque île française Belle-Île-en-Mer, surplombé d’un dénivelé de 2000 mètres, en 12 heures,12 minutes et 18 secondes. Ça lui a du même coup permis de terminer au 306e rang.

«C’est définitivement l’un des plus beaux endroits que j’ai vu, affirme le globe-trotteur quinquagénaire. Personnellement, comme je suis quelqu’un qui aime la mer et les montagnes, j’ai été servi à souhait. C’était incroyablement beau avec les hautes falaises et la mer tout au long du parcours. Belle-Île-en-Mer, c’est comme si Grande-Anse et ses falaises étaient d’une longueur de 81 km. Et au moins 80% de la course se fait au bord des falaises.»

«C’est une course magnifique. Le départ et l’arrivée sont assez particuliers alors qu’ils ont lieu dans les fortifications de l’île. Ce n’est pas pour rien que le sentier, qui fait le tour de l’île en longeant les falaises, a été désigné comme étant la GR (grande randonnée) préférée des Français pour l’année 2022», raconte LeGresley.

«Cette course est en train de devenir l’une des plus convoitées des Français. Ils n’acceptent que 2500 participants pour l’une des cinq épreuves et environ 8500 personnes participent à la loterie pour avoir leur place», révèle-t-il.

«C’était d’autant plus émouvant d’y prendre part que c’est ici que Phil (Comeau) a tourné son célèbre documentaire Belle-Île en Acadie. C’est vrai qu’on se sent comme à la maison ici. Tout au long du parcours, j’ai vu des drapeaux acadiens. Je ne referai probablement jamais plus cette course, mais je compte bien y revenir comme touriste», confie-t-il.

En ce qui concerne la course à proprement parler, LeGresley mentionne qu’il a sous-estimé le niveau de difficulté de l’épreuve.

«Ç’a plutôt bien commencé, mais j’ai manqué d’eau à un moment donné et ça m’a forcé à ralentir. Et comme il faisait assez chaud, avec le soleil qui te plombait continuellement, ç’a rendu les choses encore plus difficiles. Il y a d’ailleurs eu 65 abandons au total», souligne Daniel LeGresley.

En bref…

C’est Yves Heloury, un jeune Breton âgé de 24 ans qui est considéré comme une superstar en devenir dans les courses d’endurance, qui a triomphé samedi. Il a complété la distance, tenez-vous bien, en 6h29min40. Il a devancé par plus de 22 minutes son plus proche poursuivant, Vivien Laporte (6h51min48)…

Chez les dames, la première place est allée à Lilas Verron, auteur d’un chrono de 9h00min12, soit quelques poussières devant Catherine Le Meur qui a obtenu le même temps…

Voici les gagnants des quatre autres courses: 45 km – Benoit Cieutat (3h43mn53) et Aurélie Paul (3h49mn47); 32 km – Christian Drean (2h23min49) et Manon Lobjois (2h51min08); 20 km – Hugo Legrand (1h06min24) et Sophie Steunou (1h22min40); 11 km – Pierre Riaux (42min14) et Hélène Rochas (50min43)…

Daniel LeGresley était le seul participant du Canada inscrit dans l’une des cinq épreuves…

LeGresley complètera son année 2022 avec le Marathon P’tit Train du Nord dans les Laurentides, le dimanche 2 octobre. Son but est d’obtenir sa qualification pour le Marathon de Boston au printemps prochain…