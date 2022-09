Le Titan confirme le retrait du 28 de Beauregard

Il fallait en parler pour que ça se concrétise. Moins d’une semaine après que nous ayons fait savoir dans nos pages d’une rumeur voulant que le numéro 28 de Thomas Beauregard soit hissé au plafond du Centre régional K.-C.-Irving, le Titan d’Acadie-Bathurst a confirmé mardi après-midi que le meilleur buteur dans l’histoire de l’équipe sera immortalisé le 19 novembre à l’occasion de la visite de l’Océanic de Rimouski.

L’ailier droit détient trois des plus importants records de la formation néo-brunswickoise, soit celui des buts en carrière (154) et dans une campagne (71), ainsi que la marque du plus grand nombre de points en une saison (124).

Beauregard sera le troisième ancien porte-couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst à recevoir cet honneur après Roberto Luongo et Patrice Bergeron.

«Quel honneur! Ce genre me touche profondément. Les mots me manquent. Merci à toute l’organisation du Titan d’Acadie-Bathurst», a commenté Beauregard sur sa plateforme Facebook.

Le Titan, qui célèbre sa 25e saison depuis le déménagement de la concession à Bathurst, pourrait fort bien procéder à l’annonce du retrait d’un autre numéro dans les prochaines semaines. Le nom qui circule le plus est celui du nouveau retraité de la LNH, Mathieu Perreault.