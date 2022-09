Titan: Gordie Dwyer prêche sur l’importance du travail

Quitte à casser les oreilles de ses joueurs à force de le répéter, Gordie Dwyer a bien l’intention de faire en sorte que le deuxième effort fasse partie intégrante de l’ADN de l’équipe.

«Nous voulons développer une identité axée sur l’effort, dit-il. Je veux que mes attaquants pratiquent un échec avant en utilisant leur vitesse. Je veux qu’ils soient compétitifs. Je crois que mes joueurs ont les outils pour jouer comme ça.»

«Je veux voir de la fierté dans le visage des joueurs à l’idée de s’impliquer physiquement. C’est le message que je tente de leur faire passer depuis mon arrivée en poste», confie-t-il.

Le DG et entraîneur-chef du Titan n’est pas sans savoir qu’il dispose d’un club relativement jeune. Encore plus avec l’absence des vétérans Riley Kidney (Montréal), Jacob Melanson (Seattle) et Jan Bednar (Detroit), présentement dans des camps professionnels.

«Ce sont des joueurs très importants, mais je veux qu’ils connaissent avant tout du succès dans leur camp respectif. C’est important qu’ils en profitent», révèle Dwyer, qui a lui-même disputé quelques saisons dans la LNH.

«En ce moment, quand je regarde mon alignement, je vois des bonshommes comme (Ben) Allison et (Cole) Larkin qui apportent énormément à l’équipe. Avec Kidney et Melanson, ils apportent beaucoup de leadership auprès des jeunes. Ce sont tous des gars qui solidifient le club et que je vais utiliser à toutes les sauces», explique Dwyer.

«Je veux toutefois que des gars comme (Joseph) Henneberry, (Noah) Ryan, (Ty) Higgins, (Dylan) Andrews et (Cameron) MacLean apprennent d’eux pour prendre le relais. Malgré leur jeunesse, ils ont déjà une certaine expérience dans la LHJMQ et je veux les voir passer à la prochaine étape. C’est important pour nous. J’inclus aussi des gars comme (Markas) Samenas et (Dominik) Godin dans ce groupe. Ce sont des recrues, mais ce sont aussi des gars de 18 ans qui sont donc plus matures physiquement. Ils n’ont plus 16 ou 17 ans», poursuit-il.

Dwyer soutient que tout ce beau monde aura l’occasion d’atteindre les objectifs de l’équipe.

«Nous sommes conscients que nous avons une jeune équipe, mais nous voulons faire les séries. Nous croyons être en bonne position pour y arriver, surtout en raison de la qualité de nos vétérans», termine Gordie Dwyer.

Philippe Collette a gagné son pari

Un été d’entraînement qui lui a permis de gagner en force, un excellent camp des recrues et un rendement plus que correct en compagnie des vétérans ont permis à Philippe Collette de se tailler une place avec le Titan. L’Acadien de Saint-Antoine n’entend pas s’arrêter là.

«Le championnat à la coupe Telus et l’amélioration de ma masse musculaire m’ont donné beaucoup de confiance avant d’arriver à Bathurst, soutient le nouveau numéro 18 du Titan. J’ai pu montrer dès le départ ce que je pouvais apporter à l’équipe. J’ai aussi réussi à élever mon jeu d’un cran quand les vétérans sont arrivés.»

Collette n’est toutefois pas dupe. Tout ce qu’il a fait pour l’instant c’est de se tailler un poste. Il lui faut maintenant mériter son temps de jeu.

«Le jeu passe à un autre niveau dans la vraie saison et mon objectif pour commencer est de convaincre Gordie (Dwyer) de me faire jouer le plus de matchs possible. Et plus je vais jouer, plus je vais hausser mon niveau de confiance. Mais avant tout, je dois gagner la confiance de Gordie. Je dois mériter mon temps de jeu», révèle l’ailier gauche de 17 ans.

Collette sait fort bien qu’il ne sera pas appelé à jouer un rôle offensif comme il le faisait avec les Flyers la saison dernière, alors qu’il a empilé 12 buts et 43 passes pour 55 points en 37 rencontres, séries éliminatoires incluses. Il a cependant fait encore mieux au tournoi de la coupe Telus en accumulant sept buts et 11 points en sept duels. Ajoutez à cela cinq parties avec le Titan et deux autres avec le Blizzard d’Edmundston dans la LHM. Ce sont là du vécu qui devrait grandement l’aider en 2022-2023.

Collette ne se dit nullement inquiet à l’idée de voir son rôle changer.

«Je suis déjà quelqu’un qui est responsable défensivement. Je jouais d’ailleurs dans la première unité en désavantage numérique avec les Flyers. Je sais comment jouer en pareille situation», complète celui que le Titan a sélectionné en cinquième ronde (81e au total) en 2021.

Émile Perron veut juste s’améliorer

Quand le Titan est allé chercher le défenseur Émile Perron au Cap-Breton, l’idée du directeur général de l’époque, Jason Clarke, était de voir cet ancien choix de première ronde éclore à Bathurst. C’est évidemment ce que souhaite aussi son successeur Gordie Dwyer.

À 17 ans, le huitième choix au total de l’encan de 2021 aura l’occasion de faire ses preuves aux yeux des recruteurs de la LNH qui l’auront sûrement à l’œil en vue du repêchage de l’an prochain.

Perron n’est d’ailleurs pas le seul élément du Titan qui risque d’intéresser les équipes de la LNH. L’attaquant Joseph Henneberry et l’arrière Ty Higgins en sont deux autres.

«Je ne me mets pas de pression avec le repêchage, dit-il. C’est sûr que c’est une source de motivation, mais je veux surtout bien performer.»

«Mon but pour cette saison, c’est avant tout d’améliorer son jeu en zone défensive et d’améliorer ma prise de décision. Je veux aussi jouer avec plus de confiance. Je crois que c’est en respectant le système que Gordie (Dwyer) veut implanter que je vais pouvoir m’améliorer. Si je fais les choses comme il faut, tout va s’enchaîner naturellement», révèle le hockeyeur de Gatineau.

Émile Perron aime bien ce qu’il a vu jusqu’ici chez le Titan.

«Nous avons de bons attaquants, avec des gars comme (Riley) Kidney, (Jacob) Melanson et (Ben) Allison qui sont vraiment très bons avec la rondelle. En défensive, on ne se fera pas de cachettes, nous sommes jeunes. Mais nous avons cependant beaucoup de vitesse. Gordie met d’ailleurs beaucoup d’importance dans l’exécution et le deuxième effort. Je crois sincèrement que nous pouvons surprendre bien des équipes», indique le numéro 71 du Titan.

En bref…

Le Titan devait entamer sa saison samedi soir en rendant visite aux Sea Dogs de Saint-Jean au TD Station, mais le match a été annulé en raison de la tempête Fiona. La saison sera plutôt lancée dimanche après-midi, quand l’équipe accueillera ces mêmes Sea Dogs au Centre régional K.-C.-Irving…

Outre Kidney, Melanson et Bednar, le défenseur Drew Maddigan est le seul absent. Blessé au haut du corps, Maddigan sera absent pour au moins un autre mois au minimum…