Le Titan échappe son premier match

Les Sea Dogs de Saint-Jean n’ont certainement pas la profondeur de la saison dernière, mais ils peuvent compter sur quelques vétérans qui ont joué des rôles importants ce printemps lors de la conquête de la coupe Memorial.

Menés par Brady Burns, Peter Reynolds, Marshall Lessard et Charlie DesRoches, les Sea Dogs ont gâché le match d’ouverture du Titan d’Acadie-Bathurst en l’emportant 4 à 3, dimanche après-midi, au Centre régional K.-C.-Irving.

Burns (2-1) et Reynolds (1-2) ont été les plus productifs avec trois points, alors que Lessard (1-1) et DesRoches (0-2) ont chacun participé à deux buts.

Le DG et entraîneur-chef du Titan Gordie Dwyer a d’ailleurs rendu hommage aux quatre vétérans des Sea Dogs qui ont fait la différence dans le match.

«Ce sont les gars qui ont causé le plus dommages, confie-t-il. Ces joueurs qui font partie des meilleurs de la ligue.»

«Ceci dit, nous avons quand même très bien débuté la partie, affirme Dwyer. Nous avons même commencé avec force. Nous avons bien tenté d’ajouter à notre avance, mais les gars ont manqué d’opportunisme.»

«Eux par contre, ont su profiter de leurs chances, particulièrement en avantage numérique. Ça leur a donné du momentum.

La riposte du Titan est venue des bâtons du Suédois Markas Samenas, Ben Allison et Cameron MacLean.

Samenas, qui s’est également impliqué sur le plan physique, a bien réussi sa rentrée devant ses partisans.

«C’était bien de le voir marquer à son tout premier match dans la ligue. Samenas est un gros bonhomme qui a cependant encore du travail à faire pour devenir un meilleur joueur sur les 200 pieds de la patinoire», a noté Dwyer.

Dans la victoire, le Bulgare Ventsislav Shingarov a repoussé 17 des 20 rondelles dirigées vers lui.

Le Titan reprend l’action samedi prochain en accueillant les Islanders de Charlottetown.

En bref… Avec cette victoire, la fiche du Titan lors de ses matchs d’ouverture est de neuf victoires, neuf défaites, six revers en prolongation ou en fusillade et un verdict nul… Jan Bednar (Detroit) devrait être de retour en début de semaine et à moins d’une surprise prendra part à un premier entraînement mercredi matin… On ignore encore quand Riley Kidney (Montréal) et Jacob Melanson (Seattle) seront de retour de leur camp professionnel… Denis Boily avait été le grand héros du premier match à domicile du Titan le 24 septembre 1998. Le Titan l’avait emporté et Boily avait réussi deux buts et une passe dans un gain de 6 à 4 devant les Saguenéens de Chicoutimi. Pour l’anecdote, les quatre buts des Saguenéens sont venus des bâtons de Ramzi Abid, avec trois, et Mathieu Benoit. Les deux joueurs seront échangés au Titan quelques mois plus tard dans une méga transaction qui fait encore jaser de nos jours… Saviez-vous que Gordie Dwyer est le troisième entraîneur-chef du Titan d’Acadie-Bathurst qui a déjà évolué dans la LNH. Sylvain Couturier et John Chabot ont été les deux autres…