Des renforts pour le Titan d’Acadie-Bathurst

Le Titan d’Acadie-Bathurst pourra compter sur la présence de l’attaquant Jacob Melanson et du gardien Jan Bednar pour le match de samedi, alors que les Islanders de Charlottetown seront les visiteurs au Centre régional K.-C.-Irving.

Melanson et Bednar ont respectivement été retranchés des camps d’entraînement du Kraken de Seattle et des Red Wings de Detroit.

Melanson a été retranché 24 heures après que la Ligue nationale ait annoncé qu’il était suspendu pour deux matchs en raison d’un coup à la tête à l’endroit de James Hamblin, des Oilers d’Edmonton.

Le Néo-Écossais âgé de 19 ans ne purgera sa suspension que le jour où il se fera une place avec l’équipe.

Le joueur de centre Riley Kidney est donc le seul joueur du Titan toujours chez les professionnels, lui qui se retrouve actuellement au camp du Canadien de Montréal.

N’empêche que les retours de Melanson et Bednar devraient apporter davantage de munitions à Gordie Dwyer.

Le Titan, qui s’est incliné dimanche dernier au compte de 4 à 3 devant les Sea Dogs de Saint-Jean, aurait certainement bénéficié de la présence d’un Melanson. Rappelons que ce dernier a inscrit 35 buts en seulement 54 parties la saison dernière.

Par ailleurs, cette partie d’ouverture se voulait aussi le premier match en carrière pour six recrues de l’équipe, dont Alexandre Lallier qui a inscrit sa première passe en carrière sur le but du Suédois Markas Samenas. Lallier et le jeune vétéran Dylan Andrews ont d’ailleurs eu l’honneur de préparer le premier but en carrière de Samenas dès la deuxième minute de jeu.

«C’est plaisant d’obtenir un point dans le premier match, mais ce n’est pas ça qui est le plus important, affirme Lallier. Nous avons perdu notre premier match par notre faute en donnant l’occasion aux Sea Dogs de profiter de belles occasions de marquer et de plusieurs avantages numériques. Nous devons nous impliquer davantage dans nos replis en défensive. Ceci dit, les Sea Dogs ont été très opportunistes.»

Lallier a été le premier choix du Titan lors du dernier repêchage. Il a été sélectionné au 27e rang.

En bref… Le défenseur Ty Higgins a célébré lundi son 18e anniversaire de naissance… Le retour de Jan Bednar signifie que des décisions seront bientôt prises au sujet du gardien Jack Howatt et du défenseur Peteris Bulans… Le défenseur Drew Maddigan demeure le seul blessé dans le camp du Titan, lui dont le retour au jeu n’est pas attendu avant le début de novembre… Dimanche, le Titan sera au Centre Avenir de Moncton pour y affronter les Wildcats…