Gros week-end de course au N.-B.!

C’est tout un week-end sportif qui attend les coureurs du Nouveau-Brunswick avec, entre autres, la Classique de cross-country de l’Université de Moncton ainsi que la rencontre universitaire annuelle des Aigles Bleus, samedi.

Des coureurs dans les groupes d’âge suivants sont attendus pour la classique: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, senior (21 à 34 ans) et vétérans (35 ans et plus).

Parmi les coureurs qui ont déjà confirmé leur présence, notons Jean-Marc Doiron, au niveau senior, de même que Roy McGarvey, Andrew Peverill, Teagan Scott et Joe Stewart, des Huskies de Saint Mary’s, Sophie Black et Hannah Levyssohn, des Aigles Bleues de Moncton.

À noter que deux épreuves scolaires de cross-country sont également au programme, ce samedi, plus précisément à l’École secondaire Népisiguit de Bathurst et à l’école Bernice MacNaughton de Moncton.

«Nous devrions avoir dans les environs de 100 coureurs au niveau universitaire. Toutes les universités seront présentes sauf UNB. Pour ce qui est de la Classique de l’U de M, je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre au niveau de la participation. C’est la première fois que nous présentons la classique depuis 2019», révèle l’organisateur de l’événement Steve LeBlanc.

Sur le plan individuel, LeBlanc dit s’attendre à un top-10 pour Sophie Black et un top-20 pour Hannah Levyssohn du côté du Bleu et Or. Chez les garçons, l’entraîneur-chef des Aigles Bleus croit aux chances de Damien Canal d’aller chercher lui aussi un top-20.

Le menu de la fin de semaine comprend aussi la course Yvon-LeBlanc de Saint-Antoine, ce samedi, alors que dimanche verra le Aetos Throws-Appalooza de Moncton au stade Croix-Bleue Medavie, le 420e Demi-marathon de l’Acadie, la course de 5 km Stay Active d’Oromocto et la course de sentier de Mactaquac. – AN

CourseNB est à la recherche de candidatures

Les mises en candidature pour les prix annuels de Course Nouveau-Brunswick pour l’année 2022 sont ouvertes.

Les coureurs, directeurs de course et membres de CourseNB ont jusqu’au dimanche 9 octobre pour soumettre leurs candidatures pour les prix suivants: coureurs masculin et féminin de l’année, coureurs émergents masculin et féminin de l’année, prix commémoratif Sylvio-Bourque (personne la plus inspirante), prix de l’accomplissement de l’année et événement de l’année.

Le formulaire de mise en candidature se retrouve en ligne sur le site de CourseNB (coursenb.ca/awards_nominations.php).

Les lauréats seront annoncés au Gala des prix de Course NB, qui aura lieu le 19 novembre à Fredericton.