Soccer: les Aigles Bleues cherchent une première victoire depuis 2019

C’est toujours la disette au ballon rond chez les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (0-3), après trois semaines de jeu.

Si la troupe de Mehyar Zekaroui cherche encore son premier but de la campagne, ce n’est pas en raison du manque de talent de ses athlètes, assure l’entraîneur-chef. Avec les départs de l’entre-saison, la formation a perdu ses marqueuses.

«On a perdu Leila Karam (2-2) et Manon Vautour qui étaient nos buteuses naturelles. On a été obligé de transformer ou de changer la mission de certaines filles habituées en défense ou au milieu de terrain. Je pense surtout à Zoé Brockbank. Il y a une période d’apprentissage et d’adaptation pour certaines filles pour jouer dans d’autres positions. On continue à travailler. Il y a quand même beaucoup de choses positives», explique Zekaroui.

«Travailler fort et ne pas réussir à marquer est dur mentalement, admet l’entraîneur. Mais je suis certain qu’on va y arriver. Ça ne prend qu’un but pour débloquer le reste.»

Alors quels sont ces points positifs?

«On est vraiment satisfait de plusieurs pistes. C’est difficile de nommer juste une fille, car le groupe est plus homogène cette année. On a 10 à 12 filles qui jouent régulièrement beaucoup de minutes lors des matchs. Alexanne Dupuis, Alexandra Roy, la recrue Aleksis Roy et Jessie Landry: ces quatre-là se démarquent vraiment à tous les matchs. On est vraiment content de voir ce qu’elles donnent jusqu’à maintenant.»

Amené à expliquer les défis que son équipe a rencontrés, Mehyar Zekaroui parle aussi d’assurance.

«Il faut qu’on soit un peu plus décisifs. Il y a beaucoup de points communs dans ces trois défaites (4 à 0 contre Memorial, 3 à 0 contre UNB et 2 à 0 contre Acadia). On arrive à bien faire circuler le ballon offensivement, mais on n’arrive pas à l’amener dans les zones dangereuses. On n’arrive pas à créer des situations et des scénarios qui peuvent mener à des tirs. Si on le fait, on ne le fait pas assez souvent.

«Défensivement, on contrôle bien le match. Je dirais même que l’on domine les duels. Nos filles arrivent à gagner toutes nos batailles en milieu de terrain. Mais du moment qu’on approche de notre but, ça ne prend pas grand-chose pour nous déstabiliser. Mais au milieu de terrain, je dirais qu’on est plus fort que les trois adversaires que nous avons rencontrés.»

L’entraîneur du Bleu et Or croit que l’occasion sera bonne en fin de semaine pour remporter un premier grain depuis la pause pandémique.

«Si on a des chances, c’est surtout contre des équipes comme Saint Mary’s (2-1-1), Mount Allison (0-3-1) et UPEI (0-3-1) – sans manquer de respect ou de sous-estimer personne. Ce sont des équipes contre qui traditionnellement on arrivait à récolter des points. Mais elle (Saint Mary’s) connaît une bonne progression depuis les quatre dernières années. Nous aussi malgré les résultats. À mes yeux, nous avons un bien meilleur début de saison cette année que l’an dernier. Donc ça me donne espoir de croire qu’on peut aller chercher un bon résultat en fin de semaine.»

Si Mehyar Zekaroui à un message à envoyer à ses filles, c’est de continuer à travailler fort.

«C’est quelque chose que je répète tout le temps. C’est vraiment un groupe travaillant. J’aimerais qu’elles gardent leur énergie, la volonté et le plaisir de continuer à travailler.»

«Le match du week-end, c’est comme une finale pour nous. On le dit depuis le début: le 2 octobre, c’est la date où nous devons arriver à une performance optimale. Maintenant c’est leur moment de prouver qu’on a raison», confie le pilote plein d’optimisme.

Horaire chargé pour le Bleu et Or

Les équipes des Aigles Bleus ont un horaire chargé en fin de semaine. En plus du match de soccer féminin contre Saint Mary’s dimanche à 13h au Stade Medavie, les hommes reçoivent à 15h15 la formation masculine de ces mêmes Huskies.

Samedi, l’équipe cross-country sera en action à la Rencontre Bleu et Or, où les départs sont prévus à midi pour les femmes et à 13h pour les hommes. Au hockey féminin, les femmes reçoivent les Tommies de St Thomas samedi à 14h au Nid des Aigles. Cette rencontre sera suivie de celles des hommes en soirée (19h), qui reçoivent les X-Men de STFX. Dans les deux cas, ce sont des matchs préparatoires.

La saison de hockey universitaire débute la semaine prochaine.