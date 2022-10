LeClair trop fort à Mactaquac

Vincent LeClair était en grande forme, dimanche matin, pour l’épreuve de 20 km de la course de sentier de Mactaquac. L’athlète de Balmoral a terminé en 1h38min54, soit plus de 10 minutes devant ses plus proches poursuivants.

Bryan Gagner, de Mascarene, a remporté la médaille d’argent avec un chrono de 1h49min06. Sébastien Dugas-Ruest, de Fredericton, a pris le troisième échelon en 1h53min29.

Chez les femmes, Kelsey Hogan, de Halifax, a triomphé en 1h56min57.

Le podium est complété de Brianna Sao (2h07min01), de Harvey, et Shannon Brittany-Pollock (2h09min22), de Fredericton.

Dans la course de 10 km, Nathaniel Couture, de Fredericton, s’est imposé en 50min50.

Il a devancé au fil d’arrivée Scott Rawlins (52min44), de Douglas, et Glenn Trites (52min53), de Rothesay.

Du côté féminin, la victoire est allée à Eva Kozak, de Hanwell, qui a obtenu un temps de 59min20.

L’Ontarienne Sarah Schmitter (1h03min29) et Courtney Burk, de Fredericton (1h03min29) complètent le top-3, eux qui ont terminé avec le même chrono moins des poussières.