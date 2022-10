Lowther et Peverill remportent la Classique de l’U de M

Lauren Lowther, des Tigers de Dalhousie, et Andrew Peverill, des Huskies de Saint Mary’s, ont remporté la Classique de cross-country de l’Université de Moncton, samedi.

Lowther a complété sa course de 8 km en 32min06s80 pour devancer deux coureuses des X-Women de St. Francis Xavier au fil d’arrivée, soit Breanna Sandluck et Taylor Rasmussen.

Par ailleurs, du côté du Bleu et Or, Sophie Black n’a pas été en mesure de compléter la course en raison d’une blessure. C’est Hannah Levyssohn qui a obtenu le meilleur classement avec une 14e position grâce à un chrono de 33min46s40.

«J’ai aimé la course et je suis content de mon résultat, indique Levyssohn. La saison est parfaite jusqu’à présent et la foule est formidable. Je veux avoir du plaisir d’ici la fin de saison et ma stratégie était de rester avec une autre coureuse et la suivre.»

Hannah Levyssohn, du Bleu et Or de l’U de M, a pris le 14e rang chez les dames. – Gracieuseté: Normand A. Léger

Au classement par équipe, les X-Women ont terminé premières devant les Tigers, les Axewomen d’Acadia, les Panthers de l’Île-du-Prince-Édouard, les Sea-Hawks de Memorial et les Aigles Bleues.

Gabrielle Côté (35e), Myriam Cormier (39e), Mylène Durette (40e), Amélie Cormier (41e), Annie Clarke (44e) ont également pris part à l’épreuve.

Chez les garçons, Peverill a parcouru la distance en 26min17s20, soit 23 secondes de mieux que Levi Moulton, des Sea-Hawks. La troisième place est allée à Liam Petterson, des X-Men.

Damien Canal, des Aigles Bleus, a lui aussi été dominant avec une cinquième position en 28min13s80.

Les autres coureurs de l’U de M étaient Julien Thibodeau (20e), Alain Lavoie (22e), Jonathan Roy (28e), Maxime Savoie (29e), Yannick Dupuis (33e) et Adrien Bouthiauy (37e).

«C’était une bonne course aujourd’hui et je me sentais bien, a révélé le vainqueur Peverill, Il y avait un peu d’eau sur le terrain et c’était parfois glissant. Je voulais courir selon mon rythme au départ et j’ai continué. Je vais à la course de Québec dans deux semaines et j’espère gagner le SUA à la fin du mois. J’ai remporté le titre trois fois et j’aime l’idée d’un quatrième titre.»

Pour sa part, Damien Canal ne cachait pas sa satisfaction d’avoir obtenu une cinquième place.

«C’était incroyable cette course, s’est-il exclamé. Cela donne des énergies avec le soutien de bien des gens de chez-nous. J’ai mieux géré mon départ et c’est un bonheur de. Finir cinquième. Au premier tour, je suis parti lentement et j’ai accéléré au dernier tour. C’est génial avec l’équipe. Je suis bien accueilli et j’ai un plaisir aux entraînements avec de bons entraîneurs. J’aimerais obtenir un top-5 au Championnat de SUA. Ceci dit, je ne connais pas le schéma de la course, alors je verrai.»

Au classement des équipes, les X-Men ont pris la première position, suivi des Tigers, des Sea-Hawks, des Aigles Bleus et des Panthers.