Des Aigles Bleus revus et améliorés entament leur saison

La formation masculine de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton entame mercredi soir sa 57e saison de hockey universitaire.

Si nous n’avons pas affaire à une équipe qui peut prétendre à son 5e titre national, l’entraîneur-chef Derek Cormier et son capitaine Vincent Deslauriers (voir autre texte) sont d’avis que c’est une version améliorée du Bleu et Or qui sera présentée lors de son match d’ouverture à l’Aréna Jean-Louis-Levesque de Moncton, mercredi à 19h. Les Aigles reçoivent les Panthers de UPEI.

Les Aigles (6-15-3 dans la dernière campagne) ont remporté leurs deux derniers matchs préparatoires. D’abord à Wolfville vendredi où ils ont battu les Axemen d’Acadia (7-14-1) 2 à 1, puis à domicile samedi, dans un gain de 5 à 4 en prolongation contre les X-men de StFX (17-5-2).

«Ç’a été un bon week-end pour nous autres!, raconte fièrement Derek Cormier. Ça fait du bien de jouer des parties. Avec ces deux victoires de la fin de semaine, ça nous donne de la confiance pour bien débuter la saison demain (mercredi).»

Comment vit-il son expérience à la tête de la formation universitaire?

«C’est un poste différent d’entraîneur adjoint. Il y a beaucoup plus de travail, c’est sûr. Mais en même temps, je suis content de la manière dont ça s’est passé, explique-t-il au terme du camp d’entraînement. Les joueurs étaient en forme et ils étaient prêts. Je pense qu’on travaille bien pour l’instant.»

«L’équipe a fait de gros pas en avant au cours des cinq dernières années, avec le travail de Judes (Vallée son prédécesseur) et de l’Université.

Cormier est particulièrement fier de l’éthique de travail de ses joueurs qui «travaillent fort».

«Ça va être une équipe en bonne condition et qui patine vite. C’est ça qu’on attend de nos joueurs cette année: on veut qu’ils travaillent la vitesse, leur condition physique et leur ténacité. On ne veut pas qu’ils relâchent pendant les parties.»

«C’est un gros saut du junior au hockey universitaire. On avait beaucoup de recrues l’an dernier et leur première année dans le circuit leur a fait beaucoup de bien.»

Derek Cormier préconise un jeu très offensif.

«Tout le monde a bien paru dans les parties qu’on a jouées jusqu’à maintenant. C’est sûr qu’on va beaucoup compter sur nos vétérans, comme (Vincent) Deslauriers, Mika Cyr et Nate (Nathael) Roy. Mais aussi avec les nouveaux joueurs qui arrivent. Ça fait un bon mélange de joueurs, et chacun a ses responsabilités et son rôle avec l’équipe. Si tout le monde fait son travail, on va avoir de bons succès.»

«On a un bon équilibre offensif-défensif. On bouge bien. Moi, j’aime bien l’attaque, mais il faut bien défendre pour pouvoir attaquer. Mais avec Jacob Dion (joueur recrue issu des Voltigeurs de Drummondville), je crois qu’on va avoir beaucoup de jeux dynamiques à l’offensive. Je pense qu’on va aussi compter sur lui pour faire le quart-arrière de notre avantage numérique.»

Compétition féroce dans le SUA

Si la bonne nouvelle est qu’on a droit à une équipe améliorée, la mauvaise: c’est qu’elle n’est pas la seule.

«Dans le championnat au complet, il n’y a pas d’équipes faibles. C’est ce qui est incroyable dans cette ligue. Mais, on ne peut pas se cacher que UNB (21-3-0) est une équipe très solide. De même que StFX: même si on les a battus (samedi), je crois qu’il leur manquait une couple de joueurs clés. UPEI est une équipe qui travaille fort. Saint Mary’s… vraiment tout le monde», relance-t-il après une légère pause.

«Je pense qu’on a fait un pas en avant cette saison, mais c’est aussi vrai pour la plupart de nos opposants. Il faut être prêt pour n’importe qui».

«On vise bien entendu la première place. Mais pour être juste, je crois que je serais satisfait si on se classe parmi les quatre premières places. C’est ce qu’on vise, le top-4. Je crois qu’on est là!», conclut Derek Cormier.