Les Aigles Bleus 2022-23 forment «un beau groupe», selon le capitaine Deslauriers 

Vincent Deslauriers amorce sa cinquième et dernière saison avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton et sa quatrième à arborer le «C» sur son maillot. La pause de la COVID lui permettra d’ailleurs de compléter son MBA (maîtrise en administration des affaires) en même temps que sa carrière de hockey universitaire au printemps.

Comment vit-il sa dernière saison sous leurs couleurs bleu et or?

«C’est encourageant, lance-t-il d’emblée à propos des victoires de la fin de semaine. Ce n’est que des parties hors concours, mais je pense qu’on va vraiment être compétitifs cette année. On va avoir des espoirs de gagner à chaque partie».

Depuis son arrivée, Deslauriers a été témoin d’une évolution certaine de la formation de l’U de M.

«Ah vraiment! Je suis arrivé en même temps qu’un gros changement de personnel à l’époque. Depuis ma première – et même ma deuxième année – on voit maintenant que les gens ont les Aigles Bleus un peu plus à cœur. La joie d’être un Aigle Bleu est plus présente dans l’environnement. Que ce soit au hockey ou avec les autres sports», s’empresse-t-il d’ajouter.

Et ses coéquipiers qui l’accompagneront dans sa dernière campagne à Moncton?

«L’atmosphère dans le vestiaire est vraiment bonne. Surtout avec Derek (Cormier) qui est arrivé cette année, les joueurs sont ravis d’avoir un nouvel entraîneur qui a davantage la mentalité d’avoir du “fun”. Mais aussi sur le travail, et surtout, la récompense du travail. Les gars sont vraiment contents de ça et ça se voit sur la glace.»

«Les anciens savent ce que Derek peut amener à l’équipe. Pendant ce temps, les nouveaux suivent l’exemple des vétérans pour avoir une idée de comment ça va se passer cette année, sur ce qu’il faut faire.»

Les vétérans connaissent bien le nouveau chef puisqu’il était entraîneur adjoint (à la défensive) de Judes Vallée.

«La plupart des joueurs le connaissent bien, donc ç’a été plus facile pour lui de déterminer les rôles de chacun et bien comprendre l’équipe.»

On reconnaît son rôle de capitaine quand Vincent Deslauriers parle de ses coéquipiers, en particulier des recrues.

«On a vraiment un bon groupe de personnes. Ils sont tous incroyables au niveau hockey bien sûr, mais ils ont tous une bonne personnalité. On forme un beau groupe. Il n’y a personne qui sort de l’ordinaire ou qui s’exclut du groupe. C’est sûr que c’est nouveau pour les recrues: certains n’ont jamais été à l’université. C’est un petit moment d’adaptation, mais la plupart d’entre eux s’arrangent vraiment bien, je ne suis pas inquiet.»

Comme son entraîneur, Deslauriers est optimiste pour les résultats à venir.

«Chaque année, on espère être dans les tops. Mais cette saison, je vois une nette amélioration aux dernières années. Si on peut gagner deux matchs sur trois, je pense qu’on serait de l’avant avec ça. On pourra davantage se concentrer sur les séries et avoir un bon classement.»

En bref…

Comme la Coupe Telus est maintenant à Moncton, notons que Vincent Deslauriers est un médaillé d’argent de ladite coupe en 2012. Il a pris part à la finale midget AAA (aujourd’hui M18) avec le Phénix du Collège Esther-Blondin. Il y a récolté 5 buts et 3 passes en 7 matchs…