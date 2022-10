Premier gain pour les Aigles Bleus

Les Aigles Bleus ont amorcé leur saison sur le bon pied mercredi soir, en remportant un match d’ouverture serré contre les Panthers de UPEI, par la marque de 4 à 2.

Kyle Maksimovich (Denny) et Troy Lajeunesse (Pearson et MacKinnon) ont marqué pour les Panthers, alors que Nathaël Roy (Deslauriers) et Mika Cyr (Roy et Deslauriers) ont répliqué avec leurs premiers buts de la campagne.

Avec le score à égalité et 5:34 à jouer au match, c’est la recrue Thomas Cusson qui a offert la victoire à sa nouvelle formation, avec l’aide du vétéran Samuel Guilbault.

Maxime Boudreau de Cap-Pelé a ensuite marqué dans un filet désert avec une seconde à faire.