Un premier véritable test pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst aura droit à un sérieux test, mercredi soir, alors que les Mooseheads de Halifax seront de passage au Centre régional K.-C.-Irving.

Les Mooseheads, que plusieurs voient comme les grands favoris dans la division Maritimes, ont bien entamé leur saison en triomphant des Eagles du Cap-Breton au compte de 5 à 4 en prolongation, samedi.

Ils s’amènent à Bathurst pour la première fois depuis leur élimination face au Titan lors des dernières séries éliminatoires.

Avec le retour du Suédois Markas Samenas, qu’un virus a fait rater les deux parties du week-end, Gordie Dwyer pourra donc compter possiblement sur un alignement complet à l’attaque pour la première fois cette saison. Il faut bien insister sur le mot possiblement, parce que le vétéran Jacob Melanson représente un cas douteux pour mercredi soir. Il ne s’est d’ailleurs pas entraîné mardi.

Il n’en reste pas moins que Dwyer espère voir son attaque à cinq débloquer, elle qui n’a toujours pas marqué en 13 tentatives cette saison.

Sans dire que la situation commence à la chatouille, on sent que Dwyer a hâte de voir ses gros canons enfiler l’aiguille de façon plus régulière.

«Nous avons obtenu des chances, mais il n’en reste pas moins qu’il y a du travail à faire, dit-il. C’est étrange parce que nous avons eu du succès pendant les matchs préparatoires. Avec leur expérience, j’ai confiance que des gars comme (Riley) Kidney et Melanson explosent bientôt.»

Par ailleurs, le retour de Samenas devrait forcer Dywer à prendre bientôt une décision concernant la situation des joueurs internationaux.

«Nous avons Samenas, (Jan) Bednar et (Peteris) Bulans pour le moment, mais nous devrons prendre une décision d’ici le 12 octobre», affirme le DG et entraîneur-chef du Titan.

Le dossier est néanmoins plutôt complexe pour Dwyer qui aimerait sûrement conserver ses deux recrues. Le problème c’est qu’il est interdit d’échanger un joueur international de première année. Et comme il n’y a aucun marché en ce moment pour un gardien de 20 ans, international de surcroît, Dwyer n’aura probablement pas le choix de libérer Bulans ou Samenas.

La logique voudrait que Bulans soit le malheureux élu. Le défenseur de 17 ans ne devrait toutefois avoir aucun mal à se trouver une nouvelle adresse puisque les Saguenéens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan ont justement de la place pour l’ajout d’un joueur international.

En bref… Le gardien Jack Howatt et l’attaquant Matthew McRae s’entraînent toujours avec le Titan en attendant que leur équipe junior de la LHM, respectivement Amherst et Fredericton, leur trouve une place dans leur alignement ou un autre endroit pour jouer… Le défenseur Drew Maddigan devrait être en mesure de reprendre au moins l’entraînement pendant la première semaine de novembre… Les Mooseheads peuvent compter sur trois Néo-Brunswickois au sein de leur formation, soit les anciens porte-couleurs des Flyers de Moncton Dylan MacKinnon, Jack Martin et Braeden MacPhee… Les Mooseheads ont dans leurs rangs quatre joueurs qui ont été repêchés par une équipe de la LNH. Il s’agit des arrières Cameron Whynot (Calgary) et Jake Furlong (San Jose), ainsi que des attaquants Zachary L’Heureux (Nashville) et Jordan Dumas (Columbus)… Le Néo-Brunswickois Noah Ryan est actuellement le meilleur pointeur du Titan avec deux buts et une passe en trois parties… Jan Bednar montre une moyenne de buts alloués de 2,51 et un taux d’arrêts de ,919 après deux rencontres…