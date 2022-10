Hockey féminin: les Aigles Bleues prêtes à passer à la prochaine étape

L’entraîneur-chef Marc-André Côté mise sur la progression pour ses Aigles Bleues pour la saison de hockey universitaire qui s’amorce vendredi soir. Si le pilote nous assure que chaque équipe est différente, il compte tout de même plusieurs filles qui sont de retour.

Les deux derniers matchs préparatoires des Aigles Bleues se sont soldés à l’image de la dernière saison (10-10-2), avec une victoire et une défaite.

«Je pense qu’on a progressé depuis le début (du camp). On a quand même beaucoup de joueuses qui reviennent de l’an dernier. Donc on a juste modifié quelques petites choses dans l’approche, mais au final, je pense qu’on s’est amélioré depuis.»

«Si je regarde les deux parties, je pense qu’on a bien joué contre les Tommies (St Thomas), tant au niveau des tirs au but que des occasions de marquer.»

«Mais il va falloir trouver des façons de se salir le nez un peu plus autour du filet et de moins faire dans la dentelle, tempère-t-il. Il faut prendre les buts dont on a besoin.»

«Je pense que défensivement, on a bien fait. Il y a quelques petits détails que l’on va vouloir corriger, mais je pense que c’était quand même bien dans les deux dernières parties.»

On le rappelle, le Bleu et Or a joué un aller-retour contre St Thomas mercredi et samedi, où les visiteuses se sont sauvées avec la victoire 2 à 1. Les Tommies ont cependant dû se rendre en prolongation pour soutirer la leur.

L’alignement des Aigles compte cette année sept recrues, dont quatre attaquantes et trois défenseures, soit: l’Acadienne Janie Caissie (d) de Moncton, les Québécoises Élodie St-Jacques (a) de St-Jérôme, Marie-Ève Ré (d) de Weedon et Aryann Lamoureux (a) de St-Hyacinthe, les Ontariennes Mai-Ann Dorval (a) de Moonbeam et Sarah Régimbald (d) d’Embrun et la Française Flavie Gaydon (a) de Morzine.

«Elles s’adaptent vraiment bien, résume Marc-André Côté. Nos nouvelles ont une belle maturité. Elles gèlent bien avec le groupe qu’on avait déjà en place.»

«Chaque année, c’est une équipe différente qu’on habille. Chacune a sa propre identité. Mais au final, il ne s’agit pas de regarder le classement, mais de voir comment on progresse par rapport à l’année dernière. On veut s’assurer qu’au final, on veut progresser quand on va comparer 2021-2022 à 2022-2023. Je pense qu’on est sur la bonne piste, mais on a énormément de progression à faire pour accomplir ça.»

Les Aigles Bleues amorcent la saison vendredi soir à l’aréna Jean-Louis-Lévesque, aussi connu comme le «nid des Aigles». Elles affrontent les Panthers de UPEI (13-7-2), formation qui s’était classée au 4e rang l’an dernier au classement régulier. Samedi, elles rencontrent les coriaces Reds de UNB (15-3-3) à Fredericton. Deux adversaires de taille si on se fie à leurs dernières éditions.

«Je crois qu’il y a beaucoup de parité dans la ligue cette année. Comme on dit souvent, “Y’en aura pas de facile”. Je pense qu’il s’agit de se présenter à chaque match et de jouer notre meilleure partie. Je crois que c’est dans ce genre de ligue qu’on va jouer cette année.»

Comment accueilleront-elles les Panthers?

«Il s’agit de garder notre propre identité. On veut être rapide. On veut jouer rapidement. On veut travailler sans cesse et essayer de trouver des façons de faire bouger les cordages un peu. C’est ce qui nous a manqué dans les matchs hors concours. Mais on est sur la bonne piste pour ça. Ça va être intéressant. Ça va être une bonne partie pour sûr!»

Et les Reds?

«Ce sont les championnes en titre, rappelle Côté. Ça va être bon pour nous de voir où on en est rendu dans notre développement et la progression de l’équipe. C’est leur première partie à domicile. Les filles vont donc voir c’est comment quand on soulève une bannière d’équipe pour souligner un championnat. Ensuite, ce sera de voir comment on peut jouer contre elles et de leur tenir tête. La saison dernière, on a joué des matchs compétitifs contre eux. Ça s’est joué sur des détails.»

Comme toute équipe qui se respecte, les Aigles Bleues visent la première place. Mais quelle position au classement serait acceptable pour l’entraîneur-chef?

«C’est peut-être cliché comme réponse, mais si on entre dans la danse, tout peut arriver. On a des objectifs à l’interne, mais on préfère les garder à l’interne.»

Comme quoi Marc-André Côté cache toujours bien son jeu.

Isadora Quirion sera la nouvelle capitaine

C’est sur les épaules de l’attaquante Isadora Quirion que retombe la responsabilité de porter le «C» de capitaine sur son maillot pour la nouvelle saison, succédant à Janie Poitras.

«Elle est dans le tapis. C’est vraiment une leader, explique l’entraîneur-chef Marc-André Côté. Par exemple, c’est une personne qui rassemble. Toutes les filles l’apprécient dans le vestiaire. Ça a fait l’unanimité quand est venu le temps de discuter avec nos joueuses. Ç’a été un bon ajout. Je crois qu’elle va faire un bon travail comme capitaine avec nous.»