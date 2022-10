Un voyage qui ne tombe pas à point pour les Wildcats

Après seulement deux matchs, Daniel Lacroix ne cache pas que ça aurait fait son affaire que la première série de trois matchs en trois soirs ait lieu un peu plus tard en octobre. Mais voilà, le calendrier est ainsi fait et les Wildcats de Moncton, déjà handicapés par l’absence de trois joueurs, vont affronter à compter de vendredi les Cataractes de Shawinigan, puis lors des journées suivantes le Phoenix de Sherbrooke et les Voltigeurs de Drummondville.

«Ça ne s’annonce pas reposant, admet l’entraîneur-chef des Wildcats. En temps normal, un tel voyage en début de saison peut avoir du bon pour cimenter l’esprit d’équipe et permettre aux gars de mieux se connaître. Mais avec trois matchs en trois jours, c’est pas si évident. Tu n’as pas trop le temps de penser à autre chose qu’au hockey.»

Daniel Lacroix a d’ailleurs déjà conseillé à ses joueurs, surtout les jeunes, de se concentrer sur le moment présent.

«Pour plusieurs d’entre eux, c’est un premier voyage sur la route et il sera important de bien gérer leur énergie et leur enthousiasme», mentionne Lacroix.»

En raison des absences du vétéran Nicolas Pavan, actuellement en période de réflexion, ainsi que Luke McPhee et Thomas Darcy, tous deux blessés, les Wildcats vont vraisemblablement rappeler un attaquant pour le voyage. Le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau a fait savoir que ça allait se jouer entre Sydney Deslauriers, des Vikings de Saint-Eustache, et Isaiah Parent, des Lions de Lac Saint-Louis. Parce qu’il veut y aller au mérite, Thibeau veut d’abord parler aux entraîneurs des deux joueurs avant de prendre une décision. Notons que Deslauriers (5-4=9 en 11 duels) et Parent (6-7=13 en neuf duels) connaissent tous deux un bon début de saison. Deslauriers est âgé de 16 ans contre 17 pour Parent.

Éthique de travail

Par ailleurs, Daniel Lacroix espère que le présent voyage va également faire réaliser aux joueurs l’importance du travail dans les succès éventuels de l’équipe.

«Présentement, j’ai loin d’avoir le sentiment de posséder un club de travaillants, révèle-t-il. Nous n’en sommes même pas proches. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent trouver une façon de combiner leur talent avec le travail.»

«Je ne dis pas ça de façon négative, prend-t-il ensuite soin de préciser. Apprendre à bien travailler fait partie de l’apprentissage. Nous avons des jeunes qui ont du talent, c’est maintenant à eux de nous démontrer qu’ils sont capables de travailler. Mais en attendant, l’éthique de travail que je recherche n’est pas encore là.»

Xavier Filion aura la tâche d’affronter les Cataractes, vendredi soir. Son adjoint Jacob Steinman devrait toutefois voir de l’action pendant le week-end. Il faut dire que Lacroix n’a pas vraiment le choix de revenir avec son gardien numéro un, compte tenu que ce dernier est justement originaire de Shawinigan.