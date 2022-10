Course NB remarque une importante diminution des inscriptions

Course Nouveau-Brunswick est encore bien loin d’avoir retrouvé l’ère d’aller qui faisait sa fierté avant l’apparition de la COVID-19 au printemps de 2020. La participation des coureurs, particulièrement dans les épreuves majeures, est pour le moins décevante à comparer aux chiffres d’avant pandémie.

À titre d’exemple, si on compare les inscriptions de cette année avec celles de 2018, la différence pour des événements comme le Marathon de Fredericton, le Marathon By The Sea de Saint-Jean et la Classique d’automne de la capitale provinciale est carrément gargantuesque.

C’est au Marathon de Fredericton, considéré comme l’épreuve numéro 1 du calendrier annuel, que les baisses sont les plus alarmantes.

Si le marathon note une baisse de 84 participants (286 contre 202), c’est surtout pour les trois autres distances que ça fait mal. Pour les courses de 10 km et 5 km, la chute dépasse même les 50%. C’est énorme.

Même le 15 km de Grande-Digue a subi une forte baisse. Des 169 inscriptions de 2018, il n’y en a eu que 123 cette année. Au niveau de l’élite c’est encore pire puisque qu’après avoir eu 11 coureurs sous la barre des 60 minutes il y a quatre ans, seulement cinq y sont parvenus en 2022.

Le président de Course NB Donald Wade estime que la pandémie est la grande responsable de cette situation.

«Nous avons perdu beaucoup de coureurs pendant la pandémie qui ont préféré faire d’autres choses. Certains ont commencé à faire des courses en sentier ou encore des ultra-marathons, d’autres se sont tournés vers les gymnases», affirme le président Wade.

«Étrangement, ce sont surtout les événements majeurs qui ont souffert. Les petits événements s’en tirent plutôt bien», dit-il.

Pas question toutefois de baisser les bras, poursuit Wade.

«Il faut continuer de faire la promotion de la santé par la course et la marche. L’important est de convaincre le maximum de gens de bouger», mentionne-t-il.

En 2021, un nouveau programme appelé Le Défi Course NB a fait son apparition avec comme objectif d’accumuler un maximum de kilomètres, que ce soit sur les routes ou les sentiers, ou encore sur le tapis roulant. Pas moins de 416 personnes ont participé à cette première édition. Cette année, ils ne sont que 185.

«Ça reste une très belle idée, née de la pandémie, révèle Donald Wade. Nous allons continuer d’en faire la promotion.»

Les marcheurs comme les coureurs peuvent accumuler les kilomètres pour l’événement.

En bref… En 2021, huit coureurs du Nouveau-Brunswick sont parvenus à atteindre un total supérieur à 4000 km pendant l’année. C’est Yanick Tremblay, de Beresford, qui a dominé avec 5742 km parcourus, un peu plus de 200 km que sa plus proche rivale Louise Connely (5513 km), d’Edmundston. Marcelle Breau (4811 km), de Tracadie, Nathalie Boivin (4573 km), de Bathurst, et Nathalie Carrier (4321), de Beresford, ont complété le top-5… En 2022, si le nombre de participants a chuté drastiquement, les kilomètres des coureurs sont à la hausse. Ceci dit, Marcelle Breau fait cavalier seul avec un total de 6146 km avec encore quelques mois à faire. Anne Desrosiers (5008 km), de Campbellton, et Jean-Marie Breau (5005 km), de Tracadie sont les suivants. Précisions que Marcelle et Jean-Marie, qui sont des conjoints dans la vie, totalisent donc plus de 10 000 km cette année. Au total, moins de 10 coureurs ont déjà atteint les 4000 km et une dizaine d’autres pourraient s’ajouter à ce groupe d’ici la fin de l’année. À noter que neuf des 10 participants qui ont atteint le plateau des 4000 km sont âgés de 60 ans ou plus…