Un ancien du Titan avec les Acadiens du Grand Caraquet

C’est tout un tour de force que les Acadiens du Grand Caraquet ont réalisé en convaincant l’ancien capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst, le défenseur Yan Aucoin, à joindre les rangs de l’équipe pour la prochaine saison.

On parle ici de l’ajout d’un véritable joueur d’impact qui pourrait apporter les Acadiens à un niveau supérieur.

Aucoin, qui habite depuis plusieurs mois à Caraquet, devait dans un premier temps évoluer dans la Ligue Nord-Américaine de hockey. Pour tout dire, son historique des derniers mois est digne d’un roman-savon.

Il y a un an, Aucoin évoluait pour les Stingers de l’Université Concordia, à Montréal. Au terme de la saison, l’arrière de 6 pieds 2 pouces et 235 livres avait pris la décision de ne pas retourner avec l’équipe.

«Avec la pandémie, mes priorités ont changé, révèle le hockeyeur de Fatima. J’ai décidé de terminer mon bac en administration à distance tout en travaillant. Je viens justement de terminer ma saison de pêche aux Îles-de-la-Madeleine et je suis de retour à Caraquet, où j’ai passé la plupart de mon temps depuis mon passage avec le Titan. J’ai même été l’entraîneur adjoint de l’équipe interscolaire il y a deux ans.»

Aucoin, qui est en couple avec une femme de Caraquet, avait l’option de jouer pour le 3L de Rivière-du-Loup qui venait de faire son acquisition des Marquis de Jonquière, eux qui l’avaient repêché en juin.

«Le plan, un certain temps, était de jouer pour les Acadiens et le 3L, mentionne Aucoin. Mais récemment, j’ai obtenu une nouvelle opportunité d’emploi et c’était impossible pour moi de jouer pour les deux équipes. J’ai donc décidé de jouer uniquement pour les Acadiens. Et même là, je ne pourrai probablement pas disputer tous les matchs.»

Le hockeyeur de 23 ans avait connu une excellente saison avec le Titan, en 2019-2020, en accumulant 32 points, dont 10 buts, en 63 rencontres. Il avait disputé auparavant quatre saisons avec le Drakkar de Baie-Comeau. Aucoin est d’ailleurs l’un des derniers joueurs à avoir disputé au-delà de 300 rencontres en carrière dans la LHJMQ.

«Je ne connais pas le calibre de jeu de la Ligue senior Acadie-Chaleur, mais je connais déjà la plupart des gars, dit-il. J’ai même joué dans la Ligue industrielle de Caraquet, en plus d’avoir participé à quelques tournois de hockey dans la région. Il y a aussi mon ancien coéquipier Marc-André LeCouffe qui évolue pour l’équipe de Tracadie.»

«J’imagine que les Acadiens vont vouloir que je joue un rôle plus offensif, même si je me suis toujours considéré comme un défenseur à caractère défensif. Par contre, je sais que je peux aider à l’attaque», ajoute Aucoin.

En bref… Les Acadiens tiendront leur tournoi de golf annuel le 15 octobre au club Pokemouche… Le camp d’entraînement de l’équipe va prendre son envol la veille, le 14 octobre, au Colisée Léopold-Foulem. Tous les hockeyeurs d’âge senior (18 ans et plus) de la grande région de Caraquet sont invités à se présenter au camp. D’autres entraînements sont prévus les 21, 22 et 26 octobre. Les trois premières séances auront lieu à 19h, alors que celle du 26 débutera à 21h… Dave Cowan sera de retour à la barre de l’équipe…